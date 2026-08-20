Третий выпуск ярмарки современного искусства СКАН пройдет с 1 по 4 октября в Красноярске. В этом году в ней примут участие 40 независимых художников и арт-групп из 17 городов, 6 галерей из Сибири, Урала и Дальнего Востока, 5 брендов предметного дизайна, а также 5 галерей из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщают организаторы.

Впервые на ярмарке будет показан видео- и медиаарт художников Сибири, Урала и Дальнего Востока — для просмотра построят специальный павильон с большими экранами и шезлонгами. Также впервые в истории ярмарки появится партнерская номинация «Выбор T-Private»: T-Private совместно с экспертами СКАН выберет художника, который получит возможность представить свои работы на персональном стенде и в специальной зоне партнера.

Персональные стенды представят 40 художников и арт-групп, среди которых Наташа Юдина (Томск), Марина Куликова (Алтайский край), Анна Снегина и Кирилл Бородин (Екатеринбург), Дарья Гаузер (Магнитогорск), Анастасия Безвершук (Красноярск), арт-группа «Никаких Оправданий» (Омск), Кристина Гольдерова (Якутия), Арсений Прiвате (Красноярск), D. Cultus (Пермь), Влад Некрасов (Новосибирск / Красноярск), Danil Danot (Барнаул / Красноярск), Надежда Абзаева (Улан-Удэ), Вадим Мартыненко (Владивосток) и другие.

В секции «Галереи» примут участие «Студия 84» (Новосибирск), БИОМ (Хабаровск), «Арка» (Владивосток), «Диас» (Иркутск), «В центре Мира» (Красноярск) и «Мирас» (Уфа). Среди дизайн-брендов — GORKOVENKO (Хабаровск), DIFF MAKERS (Красноярск), мастерская «РАЗ-ДВА» (Красноярск), АНО «Ассоциация промышленных и предметных дизайнеров» (Иркутск) и «Антихрупкость» (Екатеринбург).

Галереи из Москвы и Санкт-Петербурга — Anna Nova Gallery, PENNLAB Gallery, szena, pop/off/art и ARTZIP — представят проекты художников — уроженцев Сибири, Урала и Дальнего Востока, с которыми сотрудничают на постоянной основе.

Директор центра развития современного искусства СКАН Лилиана Маррэ отметила: «Третий выпуск СКАН — это новая глава для ярмарки. Мы растем, расширяем формат и количество участников, но сохраняем принцип, который был заложен в проект с самого начала: в центре нашего внимания остаются художники и представители арт-сообщества Сибири, Урала и Дальнего Востока. В этом году мы впервые пригласили к участию галереи из Москвы и Санкт-Петербурга — на этом выпуске СКАН они представят авторов, с которыми работают постоянно, но уроженцев этих регионов. Это важная часть нашей работы: мы хотим не просто развивать арт-рынок внутри регионов, но и выстраивать новые связи между региональной художественной сценой и ведущими институциями страны».

Еще одной важной частью нового выпуска станет презентация онлайн-маркета художников Сибири, Урала и Дальнего Востока — цифровой площадки, которая продолжит работу ярмарки за пределами четырех дней СКАН.