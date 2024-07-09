Пятый фестиваль Chess & Jazz пройдет в московском саду «Эрмитаж» в последний уикенд месяца, 27-28 июля.

«Как всегда дадим джазу и волю творчеству», — обещают организаторы фестиваля.

В качестве хедлайнеров Chess & Jazz выступят Анжелика Варум, группа Левана Горозии (L’One) Marselle, певица Ёлка, а также группа Сироткин. Рэпер НЕДРЫ (Иван Ворошилов) предстанет на фестивале в новом амплуа и подготовит специальную хип-хоп программу.

Также на сцене появится восходящая звезда винтажного диско Минаева, флагманы петербургского джаза DIZZY DUTCH DUCK, финалист второго сезона шоу «Песни» Amchi и самобытный дагестанский коллектив «нееет, ты что», заряженный легкой энергией летнего фанка.

Впервые с 2018 года для посетителей Chess & Jazz будет открыта вторая сцена Мегамаркет Jazz Stage, где музыканты получат возможность показать себя с неожиданной стороны, соединив танцевальные ритмы и смелую импровизацию. Зрители смогут увидеть сеты Tesla Boy, LRK Trio x Live, Marimba Plus, Sandra Frankenberg, Lay-Far Dance Orchestra, Qascad, Maxim Gnolti и Lepety Groovy.

Отдельным событием станет шахматная программа фестиваля, в рамках которой под дубами сада «Эрмитаж» будет развернут настоящий город шахмат. Там все желающие смогут принять участие в шахматном квесте, а самым опытным игрокам выпадет шанс поставить шах и мат титулованным гроссмейстерам в ходе сеанса одновременной игры на нескольких досках.

Как и в прежние годы, организаторы Chess & Jazz подготовили к началу фестиваля свой манифест, посвященный тому, как важно быть вместе.

«Мы можем продолжать делать то, что любим, то, что важно и греет наши сердца. В сотворчестве, спонтанности, благодарности», — говорится в тексте манифеста.

Chess & Jazz 2024 пройдет при поддержке Альфа-банка, который выступает генеральным партнером фестиваля.