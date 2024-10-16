17 октября кинопрокатная компания «Кино.Арт.Про» и киностудия «Союзмульфильм» выпустят в российский прокат мультфильмы «Ёжик в тумане» и «Сказка сказок». Ранее эти картины, ставшие уже классическими, не выходили в широкий прокат.

Режиссер Юрий Норштейн необычным способом использовал в своих работах метод комбинированных съемок. Во многих мультфильмах он совмещал натурные кадры с анимационным изображением. Например, в «Сказке сказок» такой пример можно увидеть в сцене, где Волчок бежит вдоль шоссе, так как мелькающие за его спиной огни машин — настоящие.

«Я люблю фильмы, где нет каких-то эффектных историй, где мысль сама по себе прозаична, но под мыслью режиссера она обретает глобальный характер. Тогда мы получаем то, что называется художественным произведением», — говорил Юрий Норштейн.

«Ёжик в тумане», снятый по одноименной повести Сергея Козлова, рассказывает о Ежике, который заблудился по пути к своему другу Медвежонку. Это трогательная история о мечтах и вере, о том, что привычный мир вокруг может быть невероятно разнообразным. Также «Ёжик в тумане» — это глубокое высказывание Норштейна о человеческой природе, о наших страхах и переживаниях, а также о том, что порой скрывает наше подсознание.

Уникальной особенностью создания «Ёжика в тумане» стали съёмки на ярусных стёклах. С помощью них изображался глубокий эффект тумана. Всего стекол, на которых наносилось напыление, составляющее туман, было восемь, каждое на своем ярусе. Регулируя количество стекол, участвующих в съемке, оператор мог добиваться нужной густоты тумана. Для каждого отдельного кадра был характерен свой туман, созданный в оригинальной комбинации стекол и ярусов, а его частая смена придавала фону динамичность.

Картина «Ёжик в тумане» заняла первое место в списке из 150 лучших анимационных фильмов всех времен и народов по версии мультипликаторов и кинокритиков разных стран на фестивале «Лапута» в 2003 году. На втором месте оказалась «Сказка сказок».

В «Сказке сказок» режиссер выводит мемуарную, автобиографическую составляющую на первый план, демонстрируя возможности анимации в создании удивительных миров, где реальность естественно перетекает в фантазию. Главный герой — серенький Волчок, вопреки устоявшемуся образу из детской колыбельной, оказывается не страшным зверем, а добрым помощником, проводником в мир воспоминаний и грез. Дом, где обитает Волчок, собирательные образы персонажей, даже детали быта, вроде венского стула, на котором сидит поэт — все воссоздано по детским воспоминаниям режиссера.