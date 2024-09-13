Выставка световых инсталляций, международный фестиваль музыкально-документального кино, работы художника Моргунова, музыкальная программа в ГЭС-2, американский ремейк тайского кинохита, выставка об изобретательности памяти, wellness-конференция и российский фестиваль документального кино «Докер» — RTVI советует, куда пойти в Москве и не только на выходных с 13 по 15 сентября.

«Любовь. От и До»

До 29 сентября в Первой Образцовой типографии проходит выставка «Любовь. От и До». Тотальная инсталляция представляет собой 13 комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» и «Исцеление». Цель выставки — ответить на вопрос о том, что такое любовь, и поразмышлять, какой она может быть.

Eigengrau

В галерее ART&BRUT до 28 сентября проходит персональная выставка художника Николая Моргунова — Eigengrau («внутренний серый»).

Экспозиция включает в себя более 20 работ мастера смешанных техник. Посетители смогут проследить, как одна работа дала начало следующей, или наоборот — как произошло возвращение и переосмысление предыдущей идеи.

Выставку сопровождает музыка, написанная аудиохудожником Ярославом Вялых (Linja).

«Природа будущего»

До 17 ноября в центре современной культуры «Солодовня» проходит новая персональная выставка Аси Заславской «Природа будущего».

Выставка посвящена размышлениям об избирательности памяти, в нее вошло более 20 работ. Заславская провела эмоциональное исследование архива малоизвестного советского художника Геннадия Мишенева, создав свой первый персональный проект с героем и связанным с ним сюжетом.

«Докер»

С 5 по 15 сентября в Москве проходит 10-й Международный фестиваль документального кино «Докер». В этом году в программу вошли 56 фильмов из 30 стран, представленных в девяти номинациях в рамках трех конкурсных программ.

Гостей «Докера» ждут дискуссии с авторами, психологами и журналистами, специальные секции, посвященные информационным технологиям и ментальному здоровью, а также детская космическая программа.

14 сентября в московском киноцентре «Октябрь» в рамках фестиваля состоится мировая премьера фильма «Некаквсе» режиссера Олеси Корепановой. Героини ее ленты — молодые девушки, которые столкнулись с алопецией (облысением) и теперь пытаются сдружиться с этой своей особенностью.

Beat Film Festival

С 12 по 22 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже, Екатеринбурге и 22 других городах России проходит фестиваль документального кино Beat Weekend 2024. В программе — хиты московского Beat Film Festival, включая фильмы о Мишеле Гондри, Нике Кейве, Рюити Сакамото и другие.

«Охра»

До 16 октября в галерее pop/off/art проходит выставка представителей современной российской арт-сцены Вики Бегальской и Александра Вилкина под названием «Охра». Там представлены темперные картины, созданные художественным дуэтом за последние три года.

Бегальская и Вилкин продолжают исследовать темы индивидуальной мифологии. В их работах создается поэтический мир, наполненный образами и героями, которые часто изображены в движении и скитаниях.

«Сезон призрачного мира»

10 сентября Дом культуры «ГЭС-2» открыл музыкальную программу «Сезон призрачного мира», включающую восемь концертов. Она названа в честь стихотворения лауреата Нобелевской премии по литературе Дерека Уолкотта. Кульминацией станет мировая премьера нового произведения одного из лидеров постсоветской музыкальной сцены Валерия Воронова, которое он написал по заказу Дома культуры «ГЭС-2».

Концерты в рамках «Сезона призрачного мира» проходят с 10 сентября по 19 декабря 2024 года.

«От утопии к театру»

До 19 января 2025 года в центре «Зотов» проходит выставка «От утопии к театру». Организаторами мероприятия выступили центр «Зотов» и Бахрушинский музей.

Выставка приурочена к 150-летию со дня рождения Всеволода Мейерхольда — русского и советского театрального режиссера, актера и педагога. В экспозиции представлен «конструктивистский» период творчества знаменитого театрального реформатора XX века.

Посетители выставки смогут увидеть пять спектаклей Мейерхольда, созданных им в период с 1922 по 1924 годы. Эти постановки демонстрируют новаторский подход мастера к актерской игре, оформлению сцены и взаимодействию со зрителями.

14 новых выставок современного искусства

В арт-пространстве Cube.Moscow до 29 сентября проходят 14 выставок современного искусства. Самая масштабная из них — выставка световых инсталляций «Элемент», которую представила галерея ЛУЧ. В экспозиции можно увидеть работы студий INTERLNKD, LYM Art и mmd’s, а также медиа-художников Ивана Калиничева и Александра Соколова.

В Cube.Moscow проходят персональные выставки Ани Жёлудь, Марии Высотской, Веры Петровской, Александра Чемакина, Алины Светкиной, Катерины Lime Blossom, Константина Чиркова, Евгения Старова. Помимо этого, в галереях представлены коллективные выставки и pop-up проекты.

«Как взломать экзамен»

5 сентября в прокат вышел англоязычный ремейк тайского хита «Chalard Games Goeng» — триллер «Как взломать экзамен».

В элитной частной школе в Лос-Анджелесе дети богатых и знаменитых родителей готовятся к выпускному экзамену. Но чтобы сдать его успешно, им нужна помощь. Они нанимают умную и отчаянную ученицу из бедной семьи, чтобы та помогла им «взломать» систему заданий.

«Ко-Лаб»

18 сентября в пространстве Bounce состоится конференция «Ко-Лаб», посвященная управлению возрастом и здоровьем. Цель конференции — объединение экспертов в области здоровья и wellness для обмена знаниями и инновационными решениями, способствующими физическому и ментальному благополучию.

В программе мероприятия — сессии по косметологии, лайфстайлу и биохакингу, мастер-классы от ведущих специалистов отрасли. Участники получат уникальную возможность узнать о последних достижениях и методах в области эндокринологии и эстетической медицины, а также задать вопросы экспертам.