В Московском Художественном театре имени А. П. Чехова начинаются репетиции спектакля «Гамлет» с Юрой Борисовым в главной роли. Премьера постановки режиссера Андрея Гончарова состоится на Основной сцене в мае 2026 года, сообщил ТАСС заместитель директора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник.

«Юра Борисов будет играть Гамлета. Он уже начинает репетировать. Судя по всему, зрителю представят современный взгляд на историю Гамлета», — рассказал Верник.

Он также подтвердил, что спектакль войдет в репертуар театра, несмотря на плотный график актера. «Конечно, „Гамлет“ будет репертуарным спектаклем. Думаю, Юра знает, на что он идет: он ведь и начинал как театральный актер», — пояснил заместитель директора.

Информация о том, что Борисов сыграет датского принца, появилась еще в июне 2025 года. Для актера это возвращение на театральную сцену, где он начинал карьеру. В последние годы Борисов активно снимается в кино: недавно завершились съемки драмы «Битва моторов», где его партнером по площадке стал Иван Янковский. Премьера фильма запланирована на 8 октября.

Режиссер Андрей Гончаров уже ставил в МХТ имени Чехова: в его послужном списке камерные премьеры «Чрево» по Евгению Замятину, «Осень» по Августу Стриндбергу и «Далекая радуга» по братьям Стругацким. Нынешняя работа станет для него дебютом на Основной сцене.