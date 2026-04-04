США отправили спецназ на поиски второго пилота американского истребителя F-15, который был сбит Ираном, пишет The Telegraph. Власти исламской республики объявили награду тем, кто передаст им «вражеского летчика». Глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с The Independent не стал говорить о том, какие меры может предпринять Вашингтон, если их военный попадет иранцам в плен.

3 апреля над Ираном был сбит F-15. Оба пилота катапультировались, одного удалось спасти в ходе операции с участием двух американских военных вертолетов. The Washington Post пишет, что оба борта попали под огонь и были вынуждены отступить. При этом The Telegraph сообщает, что вертолеты смогли забрать пилота и вернуться на базу.

США и Израиль пока продолжают поиски второго пилота. Летчика также ищет Иран: например, ведущий одного из телеканалов республики обратился к зрителям: «Если вы захватите вражеского пилота или пилотов живыми и сдадите их полиции — получите ценный приз».

В эфире также появилось отдельное сообщение с призывом «стрелять, если увидите их» — вместе с кадрами американских поисково-спасательных самолетов в районе поисков, пишет The Independent.

Губернатор провинции Кохгилуйе и Бойерахмад заявил, что каждый, кто поймает или убьет пилота сбитого самолета, будет «особо отмечен».

По данным The Telegraph, иранские власти пообещали вознаграждение в размере 60 тыс. долларов. Издание пишет, что на фотографиях обломков самолета, подлинность которых не была верифицирована, виден хвостовой стабилизатор с надписью «ВВС США в Европе».

По мнению издания, речь идет о самолете F-15E Strike Eagle, который обычно базируется на британской авиабазе Лейкенхит в Суффолке. Если это подтвердится, то Лондону, подчеркивает The Telegraph, придется отвечать на неудобные вопросы, так как британский премьер-министр Кир Стармер ранее публично заявлял, что королевские базы используются американскими военными исключительно в «оборонных» целях.

Сбитый F-15 — уже четвертый американский истребитель и шестой военный самолет США, который страна потеряла с начала конфликта против Ирана. Он стал первым истребителем, который сбил непосредственно Иран, до этого три F-15E Strike Eagle попали под дружественный огонь Кувейта.

Кроме того, примерно в то же время, когда был сбит F-15, Ирану удалось подбить и штурмовик A-10 Warthog, пилоту которого удалось долететь до кувейтского воздушного пространства и там катапультироваться.

Трамп в коротком интервью The Independent отказался говорить о последствиях для иранской стороны: «Я не могу это комментировать — мы надеемся, что этого не произойдет». Белый дом подтвердил, что президент был проинформирован об инциденте.

В разговоре с NBC News Трамп отверг предположение, что инцидент как-то скажется на переговорах с Ираном о прекращении огня: «Нет, совсем нет. Это война. Мы на войне».

Между тем переговоры фактически зашли в тупик: по данным The Wall Street Journal, посредничество некоторых стран во главе с Пакистаном провалилось. Иран отказался встречаться с американскими переговорщиками в Исламабаде, так как счел предложения США нереалистичными.

Ранее Трамп пообещал бомбить Иран до тех, пока республика не откатится в «каменный век». В телеобращении к нации он заявил, что «никогда в истории войн» противник не нес «столь очевидных и сокрушительных потерь за несколько недель», а иранские ВВС, флот и ракетный потенциал «лежат в руинах» и «уничтожены».

«Мы разбили и полностью уничтожили Иран и собираемся завершить начатое — и завершим очень быстро», — добавил он.

В пятницу республиканец после уничтожения моста B1 в Карадже к западу от Тегерана предупредил, что за этим последуют значительно большие разрушения. По данным иранских СМИ, в результате удара по объекту погибли восемь человек, 95 получили ранения.

В общей сложности с начала конфликта между США с Израилем и Ираном погибло более 1,9 тыс. иранцев, пишет Associated Press. Согласно обзору организации Armed Conflict Location and Event Data, жертвы среди гражданского населения концентрировались вокруг ударов по объектам силовых структур и госучреждений, а не в результате «неизбирательных бомбардировок» городских кварталов.

The Telegraph отмечает, что в последние дни США неоднократно атаковали гражданские объекты — мосты и медицинские учреждения. В пятницу, 3 апреля, под удар попал Университет Шахида Бехешти в Тегеране — одно из ведущих учебных заведений страны.

Иран в ответ продолжает атаковать цели в Персидском заливе и Израиле. Ранним утром 3 апреля был поражен кувейтский опреснительный завод, обеспечивающий страну питьевой водой. Удар также пришелся по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему авиационным топливом Великобританию.

Лондон в ответ объявил о развертывании системы противовоздушной обороны Rapid Sentry в Кувейте.

Кроме того, Иран нанес ракетный удар с применением кассетных боеприпасов по Израилю. В результате атаки по ОАЭ в Абу-Даби погиб гражданин Египта, четверо получили ранения после падения обломков перехваченной ракеты на объекты Хабшан (крупнейший газовый комплекс ОАЭ).

Иранские ограничения на пропуск судов через Ормузский пролив — до войны через него проходила пятая часть мировых поставок нефти и газа — уже спровоцировали обвал на фондовых рынках. Трамп пригрозил ударами по иранской энергетической инфраструктуре, если пролив не будет открыт.