3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил конкурсную программу и состав жюри. Киносмотр пройдет в московских кинотеатрах «Художественный», «Иллюзион» и Москино Ангара с 1 по 7 декабря.
В основной конкурс вошли восемь картин:
- «Операция „Холодно“», реж. Данил Иванов;
- «Шаман», реж. Михаил Мерзликин;
- «ON и Она», реж. Евгений Корчагин;
- «День недели — любой», реж. Алена Званцева;
- «Сумма квадратов-катетов», реж. Кита Фрайхайт;
- «Чувства», реж. Виктория Мокерова;
- «Спид Стар», реж. Алексей Амбросьев;
- «Гирокастра», реж. Юрий Арабов.
В состав жюри основного конкурса вошли режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев, актер Антон Филипенко, актриса Ирина Розанова. Возглавит совет жюри продюсер Сергей Титинков.