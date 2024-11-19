3-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний» объявил конкурсную программу и состав жюри. Киносмотр пройдет в московских кинотеатрах «Художественный», «Иллюзион» и Москино Ангара с 1 по 7 декабря.

Кадр из фильма «Шаман» / Режиссер Михаил Мерзликин / «Ветер перемен»

В основной конкурс вошли восемь картин:

  • «Операция „Холодно“», реж. Данил Иванов;
  • «Шаман», реж. Михаил Мерзликин;
  • «ON и Она», реж. Евгений Корчагин;
  • «День недели — любой», реж. Алена Званцева;
  • «Сумма квадратов-катетов», реж. Кита Фрайхайт;
  • «Чувства», реж. Виктория Мокерова;
  • «Спид Стар», реж. Алексей Амбросьев;
  • «Гирокастра», реж. Юрий Арабов.

В состав жюри основного конкурса вошли режиссеры Любовь Львова и Сергей Тарамаев, актер Антон Филипенко, актриса Ирина Розанова. Возглавит совет жюри продюсер Сергей Титинков.