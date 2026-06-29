Россияне стали чаще покупать книги на тему борьбы с тревожностью. Об этом RTVI сообщили в федеральной сети «Читай-город».

В первом квартале 2026 года продажи книг этой тематики выросли на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интерес продолжает усиливаться: во втором квартале спрос увеличился еще на 19%.

Лидером продаж стала книга Хэ Нам Ким «Я слишком много думаю. Как избавиться от тревожных мыслей». Второе место занял бестселлер Джозефа А. Анибали «Тревожный мозг. Как успокоить мысли». В тройку также вошла книга Виталия Бужана «Правила продуктивности для невротика. Инструкция по выживанию в современном мире для тревожных, прокрастинаторов и тех, кто просто устал и запутался».

В десятку самых продаваемых изданий вошли также книги Джи Ен Бен «Почему я застреваю в навязчивых мыслях», Татьяны Павловой «Пост-тревога. Книга-поддержка для тревожных людей», Джиллиан Батлер «Социофобия. Как справиться с социальной тревожностью и побороть застенчивость», Сьюзен Джефферс «Тревожься… но действуй. Искусство спокойствия в мире неопределенности», Джу Хан Ким «Нейроброня. Новый взгляд на работу мозга в условиях тревожного мира», Фейт Дж. Харпер «Это все мозг. Как избавиться от тревожности, депрессии и гнева» и Джонатана Хайдта «Тревожное поколение». Восемь из десяти авторов в списке — зарубежные, в основном корейские и американские специалисты по психологии и нейробиологии.

По данным «Читай-города», наиболее активный спрос на эту литературу наблюдается в крупных городах-миллионниках. Чаще всего книги покупают женщины в возрасте 25—35 лет. Интересно, что по сравнению с прошлым годом аудитория заметно помолодела: читателей старше 45 лет стало меньше на треть, а самой быстрорастущей возрастной группой стали молодые люди 18—24 лет. В сети отмечают, что пик продаж приходится на весенние месяцы, когда сезонная аллергия и авитаминоз усугубляют тревожные состояния. Кроме того, с начала весны вырос спрос на книги, посвященные тревожным расстройствам и фобиям.