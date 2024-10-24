В Курганской области в октябре прошел седьмой фестиваль фотографии на природе Nature Photo Camp, в котором приняли участие фотохудожники со всей страны. Подробнее о том, зачем нужны подобные кэмпы и кто сегодня интересуется фотографиями природы, RTVI рассказал основатель проекта Владимир Медведев.

Как вам пришла идея организовать фотопроект единомышленников?

Идея создания сообщества лежала на поверхности. Россия ведь одна из самых интересных стран с точки зрения природной фотографии! У нас колоссальное разнообразие ландшафтов и тысячи действительно интересных мест, которые до сих пор почти никто не снимал! В эпоху повсеместного развития туризма России всё ещё есть, чем удивить любителей природы!

А ещё в России очень много действительно крутых фотографов с международным именем. И это не моё оценочное суждение, а результаты самых престижных международных премий и конкурсов. Наверное, нет ни одного крупного международного конкурса, на котором бы не побеждали наши авторы.

Очевидно, что имея настолько сильные стартовые условия, идея о создании сообщества буквально висела в воздухе. Мы просто сформировали команду, которая умеет эффективно администрировать масштабные проекты: издание фотоальбомов, организация фотовыставок, форумов и кэмпов. В одиночку такое просто не сделаешь.

Зачем нужны фотокэмпы?

Nature Photo Camp — уникальный формат, придуманный нашей командой. При создании мы решали сразу несколько задач — обучение, общение, нетворкинг, отдых, тест-драйв техники и, конечно же, съёмка на природе!

Если в двух словах, то Nature Photo Camp — это фестиваль на природе, который собирает фотографов со всей страны! За короткий срок мы организуем пять выездов на съёмки в разные локации. Причём, каждый выезд — с известным фотографом, который устраивает уникальный мастер-класс, рассказывая про своё видение, своё творчество. За время Кэмпа все участники успевают побывать на пяти совершенно разных мастер-классах в разных локациях и с разными спикерами.

На любой из выездов можно бесплатно взять новейшую фототехнику: камеры, оптику и штативы, которые привозят партнёры фестиваля. А в перерывах между выездами можно бесплатно почистить камеры и объективы. В дневное время свет обычно не очень удачный для фотографии, и в это время мы организуем лекционную программу в зале с большим качественным экраном.

Насыщенная программа и большое количество участников гарантируют погружение в творческую атмосферу, когда ты проживаешь целую жизнь внутри сообщества единомышленников — на съёмках, лекциях или за вкусным ужином.

Как стать частью вашего комьюнити?

Чтобы стать членом Nature Photo Team, достаточно просто любить природу, путешествия и фотографию. У нас нет никаких ограничений с точки зрения «профессионализма», даже наоборот. Мы понимаем, что новые участники — залог успешного сообщества, мы помогаем сделать первые шаги тем, кто только начинает снимать.

На фестивале Nature Photo Camp у нас есть группа начинающих, куда можно записаться даже тем, кто никогда в жизни не снимал на фотоаппарат. Отличие группы начинающих только в том, что с ней ездят 2-3 тренера, которые объясняют самые азы фотографии, помогают настраивать камеры. Эта программа существует у нас уже четыре года и всегда пользуется большой популярностью!

Но мы проводим большую работу и помимо кэмпа. Уже 5 лет мы проводим большой бесплатный Форум, где лучшие фотографы учат своему видению в области природной фотографии. Мы ведём бесплатный онлайн-журнал, доступный людям по всей стране, где регулярно выходят новые статьи по фотографии. А если человек вступит в сообщество, зарегистрировавшись на сайте, то он получит бесплатный доступ в закрытый чат в Телеграм, где мы с радостью отвечаем на любые вопросы в области природной фотографии.

Одна из наших целей — развитие природной фотографии. Мы хорошо понимаем, что все когда-то были начинающими, и мы хотим упростить вход для всех, кому интересна природная фотография.

Почему фотокэмпы эффективнее стандартных мастер-классов?

На кэмпе реализован многогранный подход, сочетающий разные виды обучения — как лекции, так и практические занятия. Очень часто бывает так, что пока слушаешь выступление, всё кажется простым и понятным. Но ровно до того момента, когда пытаешься повторить что-то на практике. Часто люди проходят мастер-класс, а потом выезжают самостоятельно в ближайший парк и не понимают, что делать дальше.

На кэмпе вы слушаете лекции от международно признанных экспертов в фотографии, а потом вместе с ними выезжаете на съёмку и можете повторить всё — шаг за шагом, под внимательным руководством профессионала. Это самый эффективный способ научиться чему угодно. Но его очень сложно реализовать в природной фотографии.

Какие навыки можно развить во время участия в фотокэмпе?

Конечно, на Кэмпе мы научим пользоваться камерой и расскажем всю необходимую теорию, но, на мой взгляд это не главное. Самое важное — это развитие креативного мышления, творческого видения.

Составляя программу кэмпа, мы выбираем пятерых совершенно разных фотографов. Они все лидеры в своей области: съёмке пейзажей, съёмке макро, ночной, тревел или арт-фотографии. У каждого — своё видение, свой стиль и свои узнаваемые кадры. И каждый участник кэмпа сможет перенять это видение, побывав в «творческой мастерской», поснимав вместе с Мастером. Такое больше нигде не встретишь!

По итогам каждого Фестиваля мы устраиваем конкурс, и мы видим, как меняются фотографии участников — до и после кэмпа, — это что-то невероятное. И речь не про техническое качество, а именно про взгляд и подход к фотографии.

Как вы работаете с участниками, чтобы помочь им раскрыть свой творческий потенциал?

Я уже раскрыл выше несколько наших подходов, но хотел бы подчеркнуть ещё одну очень важную особенность Фестиваля. Это конкурс по итогам кэмпа.

В мире существует множество конкурсов по природной фотографии, но чем интересен конкурс на кэмпе, так это тем, что все снимают в совершенно равных условиях, все видели одно и то же, были на одинаковых точках. А фотографии получаются очень разнообразные! И это не просто фотографии из интернета, которые непонятно как были сняты, а работы твоих коллег, с которыми ты жил и общался на протяжении всего кэмпа.

Главная реакция по итогам — а что так можно было? Люди потом неделями обмениваются фотографиями в закрытом чате, спрашивают, как удалось сделать тот или иной кадр. Это невероятно крутой драйвер для роста, который позволяет выходить за рамки шаблонного мышления, открывать новые грани творчества. Такие упражнения помогают не только в фотографии, но и в жизни, когда начинаешь решать задачи выходя за рамки привычного мышления.

Как вы видите развитие фотокультуры в России в ближайшие годы?

Фотография природы набирает популярность. В России проходят сотни выставок, конкурсы и фестивали. А форум Nature Photo Talks 2024 собрал в Москве 1900 участников, так что мы перестали умещаться огромных концертных залах!

Конечно, мы прилагаем большие усилия для развития природной фотографии, но давайте будем объективны — в первую очередь этот успех обусловлен повышенным интересом к путешествиям и повсеместным внедрением качественных фотокамер в мобильные телефоны. Сейчас просто сложно найти человека, который бы не был хотя бы отчасти природным фотографом. Я хорошо помню, как 20 лет назад это было увлечение для единиц, которые могли позволить себе дорогое и сложное оборудование. Я очень рад, что порог входа снижается и наше сообщество так стремительно разрастается с каждым годом.

Расскажите о своих творческих планах или будущих проектах

В ноябре Nature Photo Team проведёт ещё один кэмп, на этот раз в Дагестане. В ближайшие месяцы выйдет два больших фотоальбома. Весной у нас традиционно состоится Форум Nature Photo Talks 2025, и большая сборная фотовыставка. Плюс мы готовим программу с новыми кэмпами на 2025 год. И есть ещё несколько проектов, про которые я пока не могу говорить, но мы их анонсируем уже в ближайший месяц, следите за новостями у нас на сайте!