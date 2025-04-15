Рынок современного искусства растет и развивается в России — в том числе благодаря интересу молодых коллекционеров к новым именам. Зачем покупают картины современных авторов, ради чего стоит ходить на ярмарки современного искусства и каков сейчас российский арт-рынок — рассказала сооснователь ярмарки «Арт Россия», искусствовед, куратор Елизавета Фролова. Мероприятие провела Корпорация «Синергия» с 3 по 6 апреля в Гостином Дворе. Сооснователи ярмарки — Президент Корпорации «Синергия» Вадим Лобов и Елизавета Фролова.

— Удалось ли арт-рынку оправиться от санкций и последствий ограничений?

— Конечно, до сих пор есть сложности, и я не буду говорить, что все идет легко и слаженно. При этом по данным на 2025 год российский арт-рынок растет. На сегодняшний день его емкость оценивают в 15-20%. И мы видим, что улучшился спрос, причем не только на живопись, но и на скульптуру, на фотографию. Мы также видим, что произошло омоложение аудитории, и что появляются новые коллекционеры, формируется новое арт-сообщество, свежее, активное. Сегодня арт-жизнь сосредоточилась уже не только в двух городах, но и вышла в регионы, где очень активно развиваются ярмарки, что тоже говорит о том, что рынок все-таки чувствует новые веяния.

В дальнейшим мы, с Вадимом Лобовым, президентом Корпорации «Синергия» и сооснователем ярмарки «Арт Россия», планируем выйти на международный уровень, уже в этом году мы запустили спецпроект «Культурная дипломатия». На ярмарке открылись павильоны современного искусства разных стран, а также международная гостиная для представителей посольств, атташе по культуре и сотрудников МИД РФ.

— Как сегодня выглядит российский арт-рынок?

— Надо признать, что он всегда оставался достаточно автономным, но сейчас это особенно чувствуется: мы существуем внутри нашего комьюнити и развиваем отечественных художников. Более того, с каждым годом ряды русских коллекционеров пополняются и они все больше обращают внимания на работы наших современных авторов, что, естественно, является несомненным плюсом для масштабирования рынка.

— Какими качествами должен обладать художник, чтобы попасть на «Арт Россию»?

— На самом деле здесь все достаточно стандартно: требования к работам художников предъявляют кураторы, как и на других российских и международных ярмарках. Прежде всего мы обращаем внимание на общую новизну произведения. Также мы анализируем актуальность использования художественных приемов и совершенство технического исполнения. Еще, безусловно, для нас важен авторитет автора и масштаб культурного резонанса работы.

— В чем разница между ярмаркой современного искусства и выставкой?

— Выставка — это прежде всего демонстрация работ автора или группы авторов и кураторское высказывание. А ярмарка еще и активно продает.

— Зачем коллекционировать современное российское искусство?

— Конечно, первое, — это шанс покупки произведения с фантастическим потенциалом ценового роста. И это тот фактор, который сейчас привлекает многих молодых коллекционеров.

Второе, что для меня очень важно, — это возможность живого общения с автором, которая позволяет создать первые впечатления об авторе. Эту концепцию мы активно развиваем на «Арт России»: художники всегда присутствуют в зоне стендов, общаются с посетителями, получают обратную связь и отвечают на вопросы зрителей.

Кроме того, русское творчество сейчас обладает достаточно доступной ценой. Это приятно и, скажем так, дает возможность многим людям, которые только делают первые шаги в искусстве, начать покупать его.

Наверное, главная причина покупать российское искусство в том, что коллекционеры, подвижники и люди, которые открывают таланты, вместе с художниками входят в историю. Все знают Амбруаза Воллара, который поддерживал финансово многих художников, включая Сезанна, Пикассо, Гогена. У нас в стране нет ни одного человека, кто бы не знал имени Михаила Третьякова — величайшего мецената, того, кто создал Третьяковскую галерею. И, по сути, он на века вошел в историю вместе с именами великих русских художников. Поэтому стоит осознавать эту возможность, воспользоваться ею, и начать покупать русское современное искусство.

— Какие специальные проекты и события планировались в рамках нового выпуска «Арт Россия»?

— Мы с Корпорацией «Синергия» в этом году анонсировали четыре новых проекта на «Арт России». Первый, очень важный для нас, — это новая ярмарка академического искусства, которую мы откроем уже осенью. Мы планируем проводить ее ежегодно, чтобы показывать традиции, и то, чем богата наша страна с точки зрения художественного искусства. Хочется вывести академическое искусство на новый уровень, привлечь к направлению внимание зрителей и коллекционеров.

Второй проект — создание новой онлайн-платформы — маркетплейса, где будут представлены работы всех участников ярмарки и доступны к покупке. Также мы приготовили новый спецпроект для художников «Art Russia Community» — это площадка, созданная с целью развития их компетенций в сфере арт-бизнеса, предоставления новых возможностей, художественных перспектив и взаимодействий между представителями арт-сообщества.

Ну и конечно же, не могу не отметить наш проект «Культурная дипломатия», который мы впервые запустили в этом году. Инициатива нацелена на развитие отношений с дружественными странами, на представление их искусства на нашей ярмарке. В рамках проекта была организована работа павильона современного искусства Ирана и отдельная международная гостиная с дискуссиями экспертов на тему современного искусства, арт-рынка, арт-бизнеса.