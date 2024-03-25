На Неделе моды в Копенгагене брендам запретят использование экзотической кожи и перьев в своих коллекциях. Об этом сообщает The Business of Fashion.

Запрет вступит в силу с 2025 года. По мнению авторов инициативы, таким образом датская столица займет стратегическую нишу в качестве лидера устойчивой и экологичной моды. Наряду с новым запретом бренды должны демонстрировать большее количество экологически чистых материалов в своих коллекциях.

Генеральный директор Недели моды в Копенгагене Сесили Торсмарк заявила, что организаторы будут сотрудничать с брендами, чтобы помочь им подстроиться под новые правила: для них проведут вебинары, а также окажут им финансовую и информационную поддержку.

В 2020 году Копенгаген также ввел минимальные экологические требования для участников мероприятия, в том числе запрет на использование меха. В полную силу эти требования вступили в 2023 году.