В декабре 2023 года в Москве открылось пространство Кибердом — технологический хаб в сфере кибербезопасности, где проходят мероприятия, посвященные образованию, карьере и технологическому развитию. Генеральный директор Кибердома объяснил в разговоре с RTVI, для чего нужен проект, что он может дать пользователям и как обезопасить себя от киберугроз.

Что такое Кибердом? Для кого он создан?

Кибердом — это проект, созданный для людей, которым важно понимать и развивать сферу кибербезопасности. Это пространство и сообщество, в котором встречаются бизнес, эксперты, государство и новые таланты, чтобы вместе формировать безопасное цифровое будущее.

Кибердом работает и для профессионалов в области информационной безопасности, и для IT-специалистов, и для широкой аудитории, которая хочет понимать, как устроена цифровая реальность. Мы проводим закрытые экспертные мероприятия, создаем иммерсивные проекты (например, спектакль «Я с/тебя слышу»), ведем просветительскую работу в области цифровой гигиены как с молодыми людьми, так и с топ-менеджментом крупных компаний.

Это такая точка притяжения для всех, кто хочет не просто «защищаться от угроз», а участвовать в создании нового кибермира — более осознанного, устойчивого и человечного.

Какое комьюнити создается вокруг Кибердома? Что оно может дать членам этого сообщества?

Вокруг Кибердома формируется сильное сообщество профессионалов и энтузиастов кибербезопасности. Это люди, которые хотят не просто защитить себя, но и внести вклад в развитие отрасли. Для членов сообщества мы создаем условия для непрерывного обучения, помогаем находить единомышленников, запускать совместные проекты. Мы регулярно проводим закрытые экспертные мероприятия, встречи, тренинги и запускаем образовательные программы для бизнеса.

Кроме того, Кибердом — это место для диалога между поколениями. Молодежь активно погружена в цифровую среду, но старшему поколению порой сложно адаптироваться к новым угрозам. Мы помогаем выстраивать этот диалог, чтобы повысить общий уровень цифровой грамотности.

Какие планы у Кибердома по масштабированию деятельности в России и за рубежом? Какие барьеры вы видите, и как их преодолеваете?

Сейчас у нас в работе два направления. В России, прежде всего, мы для себя видим Казань, Санкт-Петербург и Сочи. По всем трем локациям мы ведем переговоры, они находятся в разной стадии. Где-то мы уже работаем над предконцептом, где-то еще только обсуждаем сотрудничество.

Что касается международного трека, здесь мы ориентированы прежде всего на Южную и Юго-Восточную Азию, Африку и Ближний Восток. Активно прорабатываем проекты в Бахрейне, Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Танзании и Эфиопии. Мы хотим внедрять наши форматы, фреймворки работы, которые есть в России, в партнерском формате транслировать в дружественные страны. Чтобы в этих странах тоже появилось сильное кибербез-комьюнити, сильные компании, способные создавать решения в сфере кибербезопасности. Чтобы наконец-то появился не номинальный, а реальный технологический киберсуверенитет, который позволит этим странам выстраивать свою стратегию развития не только для бизнеса, но и для их жителей на долгие годы вперед.

Что Кибердом может предложить обычному пользователю?

В первую очередь, иммерсивный спектакль «Я с/тебя слышу» — уникальный, креативный продукт в сфере кибербезопасности для широкой аудитории. Мы считаем, что эксперимент получился удачным, и на основании этого опыта в 2025 году мы будем запускать серию новых иммерсивных постановок, которые направлены на то, чтобы люди не боялись слова «кибербезопасность» и не испытывали дискомфорт, когда его слышат.

Чтобы это перестало выглядеть каким-то набором страшилок, как часто мы это видим в видеороликах, слышим на конференциях, а воспринималась как неотъемлемая часть современной жизни. Наша миссия состоит в том, чтобы рассказать людям о том, как воспринимать нашу действительность, когда мы живем, фактически, в двух мирах — материальном и цифровом. Через спектакль мы объясняем, какие правила существуют в этих мирах и как безопасно в них существовать.

Кибердом позиционируется как место силы российского кибербеза. Что это значит на практике?

Кибердом — это проект, который транслирует через доступные человеку способы коммуникации и ощущения достаточно сложную и эфемерную тему — кибербезопасность.

Кроме того Кибердом — это место, где эксперты и профессионалы в области кибербезопасности могут сотрудничать, творить совместно, создавать и строить то самое безопасное цифровое будущее для всех нас.

Сила, как мы ее понимаем — это синоним слова «источник». Источник вдохновения и правильного ресурса, взаимодействия и общения между поколениями. Источник для непрекращающегося движения людей к будущему, в котором, несмотря на все наши гаджеты, устройства и цифровизацию, жить не страшно, а очень даже хорошо.

Какие опасности существуют в кибермире?

Киберугрозы эволюционируют, и сегодня их спектр очень широк. Самые распространенные: социальная инженерия — когда злоумышленники обманывают людей, вынуждая их выдать личные данные или совершить нужные им действия; фишинговые атаки — ложные письма, сайты, звонки, которые маскируются под официальные источники; кража личных данных — паролей, информации о банковских счетах, документов; атаки на инфраструктуру — когда хакеры выводят из строя системы государственных и корпоративных организаций.

Как Кибердом работает над повышением кибергигиены среди населения? Какие инструменты и методы вы используете?

Кибердом становится важной системообразующей платформой управления киберпросвещением и кибергигиеной. Сейчас эти темы имеют максимальный приоритет в стране: потери граждан от действий киберпреступников исчисляются сотнями миллиардов рублей, и это оказывает негативное влияние как на людей, так и на экономику в целом.

Усилия, которые до сих пор предпринимались участниками рынка, были разрозненными и фрагментарными, и не привели к необходимому результату. Поэтому Кибердом стремится к тому, чтобы взять на себя роль координирующего центра, который поможет людям получить знания, как себя вести в случае попытки совершения против них мошеннических действий, как предотвратить их появление, а если это всё же случилось, то что делать, куда обратиться, как себя вести, чтобы не оставаться один на один с киберпреступниками.

Какие принципы кибергигиены вы могли бы отметить для рядовых пользователей? Каких вы придерживаетесь сами?

Из банального — я стараюсь использовать нетривиальные пароли, не храню их в заметках, не пересылаю в мессенджерах фотографии своей банковской карты. У меня полностью заблокированы все незнакомые входящие звонки.

Я делюсь знаниями и советами с родителями, родственниками. Это очень хорошее правило для кибергигиены — всегда важно лишний раз позвонить или встретиться со своими родителями и рассказать им, что вообще в этом мире происходит, какие новые технологии появились у мошенников, как их распознать и как себя с ними вести.

Мы много говорим про телефонное мошенничество — это в большей степени социальная инженерия и психология, нежели хакинг в чистом виде. Людей просто застают врасплох. И у мошенника всегда есть некий зазор, когда можно успеть совершить мошенническое действие, пока человек не пришел в себя. Чем меньше человек подготовлен, тем больше он восприимчив к информации, и тем выше шансы мошенника на успех. Поэтому тут важно при любом непонятном звонке, обращении, сообщении в мессенджере или в социальной сети, не совершать импульсивные действия, взять паузу и позвонить близким родственникам или кому-то, чьему мнению доверяешь.

Большинство успешных атак, основанных на социальной инженерии, происходит в моменты нестабильного эмоционального состояния у человека: паники, страха, депрессии, каких-то таких состояний, в которых человек не способен полностью адекватно оценивать ситуацию. И что самое важное, очень часто на такие атаки мошенников попадаются далеко не пенсионеры и не дети, а люди в возрасте от 20 до 40 лет, у кого есть деньги, работа, кто считает себя самостоятельным.

А еще я делаю обязательно цифровой детокс. Это самое безопасное состояние, когда ты не подцеплен никаким сетевым устройством. Кстати, сам Кибердом состоит из двух частей — цифровой и аналоговой. В аналоговом пространстве, находясь в атмосфере ностальгической библиотеки с книжными стеллажами до самого потолка, в окружении удивительных артефактов и теплого света, мы стараемся поместить гостей в обстановку, где у них нет необходимости взаимодействия с гаджетами, и есть время сфокусироваться на взаимодействии друг с другом или просто побыть наедине с собой.

Что вы посоветуете сделать нашим читателям, чтобы точно обезопасить себя и свои устройства?

Рекомендую регулярно обновлять устройства и программы, использовать надежные пароли и, конечно, двухфакторную аутентификацию. Также важно быть внимательным при работе с электронными письмами и ссылками, избегать сомнительных источников и подозрительных сайтов, заблокировать входящие звонки с неизвестных номеров, еще можно подписаться на наш telegram-канал, сообщества в VK и Дзене, там мы делимся лайфхаками в области кибербезопаности.

Какие ключевые задачи в области кибербезопасности вы видите сейчас?

Первая задача — это выстроить на уровне бизнеса, индустрии и страны в целом, новую архитектуру результативной кибербезопасности, где невозможность нанесения фатального ущерба компаниям, индустриям и странам измерена в деньгах, и ответственные люди понимают, что система защиты, которая выстроена вокруг компаний, носит не номинально-бумажный характер, а является реальным инструментом.

Вторая задача — изменить мышление руководителей и собственников компаний в части информационной безопасности и перехода от номинальной к результативной кибербезопасности. Дать им знания, которые помогут в управлении кибербезопасностью — ведь это так же критично, как и управление финансами. Это не может и дальше оставаться какой-то технической или сервисной функцией, это должно быть одной из основных точек приложения усилий всей команды в компаниях.

Третья задача — сделать Россию самой киберзащищенной страной в мире. Это позволит использовать передовой опыт в дружественных странах. Вся инфраструктурная база будет достаточна для того, чтобы сделать из этого очень привлекательный экспортный продукт.