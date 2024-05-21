Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что отдала бы своей коллеге Анастасии Ивлеевой победу в номинации «Кринж года». Так звезда ответила на соответствующий вопрос журналистов Rocket Mag в ходе вручения премии журнала Moda Topical «Прорыв года 2024». RTVI рассказывает, как развивался конфликт между двумя звездами на протяжении последних шести лет.

«Это правда, что ты с Элджеем?»

Первым поводом для разногласий между Ивлеевой и Бузовой стал рэп-исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) в 2018 году. Бузова, узнав о слухах о романтических отношениях между Ивлеевой и Узенюком, решила сама разобраться в ситуации. Она прлшла за кулисы одного из сборных концертов, где встретилась с Ивлеевой и ее подругой, блогером Идой Галич. «Это правда, что ты с Элджеем?», — поинтересовалась у Ивлеевой звезда «Дома-2».

Поскольку разговоры об отношениях Ивлеевой и Элджея на тот момент не были официально подтверждены, Ивлеева, улыбаясь, спросила, что она получит в обмен на такую эксклюзивную информацию. «Я напишу о вас в своем блоге», — ответила Бузова.

Ивлеева и Галич встретили эти слова смехом, после чего бывшая ведущая программы «Орел и решка» саркастически отметила, что ей «как раз не хватает подписчиков».

«Ладно, Оль, мы пойдем петь. Если ты сумела, то и мы сможем», — завершила разговор Ивлеева.

«Бузовой даже в топ-10 нет!»

Спустя несколько месяцев после этого события Ивлеева обвинила Бузову в том, что она «накручивает» количество подписчиков. На тот момент число подписчиков в двух аккаунтах Ивлеевой достигло 11,8 млн человек, но она все равно отставала от Бузовой, у которой было 13,7 млн подписчиков.

«Конечно, это видно по соотношению лайков и комментариев. Многие грешат… А Бузовой даже в топ-10 нет! Вот и ответ!» — прокомментировала Ивлеева слухи о множестве фейковых аккаунтов в соцсетях Бузовой.

«Абсолютно разный контент»

Конфликт между двумя инстаграм*-дивами перешел в горячую стадию в мае 2019 года. После того как Ивлеева примерила парик из темных вьющихся волос, подписчики сравнили получившийся образ с Бузовой. Позднее блогер призналась в своем YouTube-шоу, что ее «дико бесят» такие сравнения.

«Просто сравнивают на уровне того, что она “взлетела” в какой-то период, у меня тоже какой-то подъем происходит. И, мол, мы вот такие две юные девчонки, которые сами себя сделали, которые набрали подписчиков. Но! У нас абсолютно разный контент. Я делаю свой контент поэтапно, кирпичик к кирпичику… Я делаю его качественным, чтобы его было интересно смотреть. <…> А человек просто хайпит», — заявила Ивлеева.

В ответ на это Бузова опубликовала в соцсетях сториз и рассказала, что «зарабатывает» с 14 лет и «кайфует» от своей жизни.

«Пока некоторые занимаются тем, что говорят про меня гадости, я занимаюсь любимой работой, которая мне приносит удовольствие», — привел слова телеведущей «Московский комсомолец».

«В этом мире я королева»

В апреле 2020 года Ольга Бузова поделилась в своих социальных сетях фотографиями, на которых она позировала перед камерой в ванне с лапшой быстрого приготовления. Она также рассказала, какой вкус был у этого блюда. «Мы их не посолили, и было адски невкусно», — сообщила телеведущая.

Ванну с лапшой Бузова решила принять в рамках челленджа от блогера Гусейна Гасанова. Фотографии с лапшой были опубликованы во время пандемии коронавируса, и многие подписчики раскритиковали певицу за пренебрежительное отношение к еде во время кризиса.

Вскоре после этого Ивлеева опубликовала фото-пародию на снимок Бузовой, на котором она была изображена с черными кругами вокруг глаз и нарисованной родинкой. «В этом мире я королева, не нравится — живи в другом», — прокомментировала фото Ивлеева.

Позднее блогер вновь вернулась к теме лапши. В марте «Газета.Ru» сообщила об открытии в Москве бара Nudles, владелицей которого, предположительно, могла являться Ивлеева. В названии заведения обыгрывается перекличка между словами «лапша» и «голый» на английском (noodles и nude), а в меню указаны такие позиции, как «Коктейль с извинениями» и «Почти голый коктейль».

Основателем заведения стал Александр Пичугин, ранее выступавший вместе с Ивлеевой в качестве соучредителя ООО «Блеск». В апреле стало известно, что Ивлеева вышла из числа соучредителей ООО «Блеск», а Пичугин стал полноценным владельцем нового бара, сообщил телеграм-канал Shot.

По словам журналистов, незадолго до открытия заведения из меню и оформления бара исчезли намеки на «голую вечеринку».

«Она вообще все у Ольки берет»

В июле 2020 года певица Инстасамка (Дарья Зотеева) упомянула Бузову, отвечая на вопрос подписчика, который поинтересовался, зачем девушка пародирует Ивлееву.

«У нас прикол такой. Мы друг у друга что-то копируем. Она вообще все у Ольки берет, постоянно друг у друга что-то берем. Вот так вот и живем», — ответила певица.

В ответ на это Ивлеева опубликовала у себя видеоролик Зотеевой и написала: «Люблю!».

«Зашквар»

В ноябре 2020 года Ивлеева приняла участие в блиц-опросе во время съемок нового выпуска видеоблога. Находясь за рулем Lamborghini на скорости 343 км/ч, она назвала имя Давида Манукяна, жениха Ольги Бузовой, отвечая на вопрос о человеке, который приходит ей на ум при слове «зашквар».

При этом, за несколько месяцев до съемок, Ивлеева написала в своих соцсетях, что считает Бузову «уникальной женщиной».

«Она мне поднимает настроение. Уникальная женщина! И, кстати, то, что она трудяга, это 100%. Но забавная до чертиков», — ответила Ивлеева на вопрос подписчика об отношении к своей коллеге.

«Настя, продолжай»

В интервью Peopletalk в декабре 2020 года Бузова заявила, что хочет, чтобы «Настя продолжала улыбаться, потому что смех продлевает жизнь и, возможно, улыбки и юмор убьют весь негатив, который есть в каждом из нас».

«Она — моя поклонница, она просто пока не признала это. Можно уже окончательно в этом сознаться. Знаете, такое “чистосердечное признание”. Потому что мне фаны присылают, как она танцует под мои песни — и под “Водицу”, и под другие. Настя, продолжай в том же духе», — сказала певица.

Отвечая на вопрос ведущей о том, как она относится к публикациям Ивлеевой, Бузова сказала, что та заблокировала ее в социальных сетях.

«Я один раз попыталась зайти. Это было как раз в карантин, потому что мне начали говорить, что она меня оскорбляет в прямых эфирах», — рассказала она.

«Ольга, ты классная»

В июне 2021 года организаторы премии «Муз-ТВ» дали Ивлеевой задание встретить Бузову на ковровой дорожке.

«Мне просто сказали в ухо: “Ольга Бузова, гоу!”, и я такая: “Гоу”. Я не понимала, какое у нее настроение, будет ли она что-то говорить в микрофон, как на меня настроена, то есть она могла быть вообще стервой или не подойти к микрофону и не ответить ни на какой вопрос, просто уйти. Но сложилось все наоборот, и я за это ей благодарна, потому что не была настроена негативно, у меня был супердобрый, позитивный вайб», — поделилась Ивлеева со своими подписчиками.

Она также призналась, что сказала Бузовой «как девочка девочке», что безумно уважает ее упорство и трудолюбие, после чего они обнялись.

«Ее объятия очень о многом говорят. Они получились такие крепкие, дружелюбные, и меня это покорило. Я просто за секунду растаяла и сказала: “Ольга, ты классная”», — сказала Ивлеева.

Она также попросила Бузову разблокировать ее в соцсетях, чтобы получить возможность отмечать ее в своих публикациях.

В марте 2022 года Ивлеева выложила в соцсетях видеоролик, где она в школьном возрасте отвечает на разные вопросы вместе с подругами из деревени Разметелево Ленинградской области.

«Нам в поселке, знаете, чего не хватает? Магазинов со шмотками. Мало шмоток. Блин, да тут вообще их нет!» — говорит на Ивлеева на видео, после чего одна из ее подруг говорит, что хотела бы увидеть Бузову в их поселке.

«Мне 14 лет и я являюсь дикой фанаткой «Дома-2», ну а если быть конкретнее, то Ромы Третьякова. Ну, кстати, надо отметить, что в те времена проект был хайповым и свежим, и Бузова росла на моих глазах, а потом я на ее. Решила, что вы должны это увидеть. Думаю, прежде чем мы тут с вами начнем новую жизнь, нужно выкинуть хлам из дома», — прокомментировала видео сама Ивлеева.

«Любит вписываться в какую-то фигню»

В сентябре 2022 года Ивлеева ответила одному из поклонников на вопрос почему она не приглашает Бузову в свой проект Agent show. Она предположила, что Бузова «бережет себя для какого-то лучшего момента».

«Ольга любит носиться по каким-то зашкварным историям. Вписываться в какую-то фигню. В классные проекты не приходит. Олечка, приходи, мы тебя ждем. Встретим тебя с хлебом и солью, моя хорошая», — сказала она.

В ноябре 2022 года Ивлеева снова пошутила про отношения Бузовой и Манукяна, которые к тому моменту расстались. Она назвала их вместе с Канье Уэстом и Ким Кардашьян, чей союз также распался в то время, отвечая на вопрос об идеальных парах, у которых все строится на доверии.

«Канье Уэст и Ким Кардашьян. Оля Бузова и Дава. Если серьезно, мне нравится следить за Венсаном Касселем и Тиной Кунаки. Невероятно красивая и гармоничная пара», — сказала Ивлеева, пишет Teleprogramma.pro.

«И эта женщина публично осуждала меня»

После скандальной «голой вечеринки», которую Ивлеева провела в клубе «Мутабор», в телеграм-каналах стала распространяться цитата, якобы принадлежащая Бузовой, с требованием «отменить» звезд, присутствовавших на этом мероприятии.

«Тут я двумя руками за. Люди устали от тех помоев, которые льются на них с экрана. Я не ханжа, но есть культура, а есть культурка. Вот эти персонажи занимаются как раз культуркой. Там же все про сиськи-письки, чему они учат? Просто уберите их отовсюду, вычеркните и забудьте. Наша страна — это наш дом, пора навести в нем порядок», — говорилось в цитате.

Несмотря на приписываемое авторство Бузовой, эту цитату не удалось найти в ее социальных сетях. В соответствии с данными сервиса TGStat, впервые это высказывание было опубликовано в телеграм-канале «А вот мой яндекс-кошелек». В описании канала указано, что он специализируется на политической пародии и сатире, а также распространяет «только проверенные фейки».

В марте 2024 года Бузова раскритиковала Ивлееву, которая рассказала в соцсетях, что впервые посмотрела обращение президента России Владимира Путина.

«Ненормально жить в нашей стране и не смотреть то, что говорит Президент. Тут никакой бадлон реально не поможет. Я просто в шоке. И эта женщина являлась лидером мнений и публично осуждала меня. Для меня странно, что осознанный человек, которому за 30, впервые в жизни смотрит обращение президента, живя в нашей стране», — написала Бузова.

Ивлеева ответила коллеге в мае, во время просмотра инаугурации президента.

«Оль, ты же смотришь?» — написала она.

«Кринж года»

На момент написания статьи последнее слово в конфликте медиа-див осталось за Ольгой Бузовой. Во время вручения премии «Прорыв года 2024» журнала Moda Topical, она заявила журналистам, что присудила бы Ивлеевой победу в номинации «Кринж года».

— Есть номинация «Прорыв года». А кто, по-вашему, «Кринж года»? — Кринж — это плохое слово. — Это испанский стыд (стыд, который человек испытывает из-за чужого поведения. — Прим. RTVI). — Испанский стыд… Мы берем 2024 год? А! Ивлеева.

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