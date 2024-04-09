Организаторы четвертого сезона Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» предупредили о завершении народного голосования за лучший проект 15 апреля.

Пользователи, желающие поддержать одного из 255 полуфиналистов, могут сделать это на официальном сайте тывигре.рф. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, станут известны в ходе торжественной церемонии награждения, которая состоится в Москве.

Организаторы отметили, что в прошлом сезоне конкурса участники получили более 50 тыс. голосов в ходе народного голосования, победу в котором одержали участники конкурса из Тульской области, Республики Башкортостан и Москвы.

В качестве партнера «Народного голосования» выступила программа развития «Другое дело», организованная на президентской платформе «Россия — страна возможностей». В качестве поощрения, пользователи, которые отдадут свой голос за одного из участников конкурса, смогут получить 1200 баллов, которые они смогут позднее обменять на зарядку с чемпионом, путешествия, обучающие курсы и другое. Проект, который получит больше всего голосов в ходе народного голосования, получит 30 тыс. баллов.

Члены экспертного совета четвертого сезона конкурса определят 25 проектов-финалистов 12 апреля. Их создатели будут приглашены для участия в специальном образовательном акселераторы перед защитой проектов, которая состоится 22-26 апреля.