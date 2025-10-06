Завершилась работа над съёмками фантастического сериала «Полдень», созданного по мотивам одного из самых знаменитых романов Аркадия и Бориса Стругацких — «Жук в муравейнике». Об этом RTVI сообщили в пресс-службе KION.

Роман из цикла «Полдень», написанный в 1979 году и переведённый на 19 языков, экранизирован впервые. Проект создан компанией «Медиаслово» для онлайн-кинотеатров KION и Okko при поддержке Института развития интернета (ИРИ).

Действие сериала, как и книги, разворачивается в 2278 году. Глава Комиссии по контактам Рудольф Сикорски (Леонид Ярмольник) поручает Максиму Каммереру (Юрий Колокольников) найти прогрессора Льва Абалкина (Максим Матвеев), который таинственно прервал свою миссию. Задача Каммерера — не только найти Абалкина, но и, узнав о его связи со сверхцивилизацией Странников, спасти Землю от катастрофы.

Режиссёром-постановщиком выступил Клим Козинский («Первый номер»), а сценарий написала Маруся Трубникова («The Тёлки»). В актёрский состав также вошли Юлия Снигирь, Софья Синицына, Евгений Сангаджиев и другие звёзды. Как отметил режиссёр Клим Козинский, команда стремилась создать «ноу-хау в этом жанре», тщательно изучив предыдущий опыт. По словам исполнителя главной роли Юрия Колокольникова, в сериале «Клим Козинский и братья Стругацкие — равноценные авторы».

«Моего персонажа — Максима Каммерера — с самого начала гложет чувство, будто у него внутри чёрная дыра, с которой он не может справиться. Я шёл от этого. Максим видел весь человеческий мрак, поэтому он такой двойственный. Во время съёмок мы много обсуждали с режиссёром Климом Козинским, что происходит с человеком, что он чувствует и как это осознаёт», — поделился Колокольников.

Формат сериала — 6 серий по 45 минут. Премьера ожидается в онлайн-кинотеатрах KION и Okko.