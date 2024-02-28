26 февраля завершился прием заявок для участия в четвертом сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». За четыре месяца на конкурс было подано 5060 спортивных проектов из всех 89 регионов России.

Больше всего заявок подали жители Москвы (425), Санкт-Петербурга (300), Московской (243), Свердловской (198) и Нижегородской (170) областей. Самой популярной из основных номинацией конкурса стала «Дети в спорте» (1404 заявки), на втором месте «Точка старта» (1346), далее следуют «Безграничные возможности» (820), «Масштаб» (445) и «Трансформация в спорте» (208).

«Миссия Министерства спорта Российской Федерации заключается в формировании культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого развития общества и качества жизни населения. Эта миссия реализуется через обеспечение доступных условий для массового и детско-юношеского спорта, модернизацию инфраструктуры, подготовку кадров, научно-методическое обеспечение, формирование конкурентной соревновательной среды. Всероссийский конкурс „Ты в игре“ — один из действенных инструментов популяризации массового спорта», — заявил министр спорта России, член экспертного совета конкурса «Ты в игре» Олег Матыцин.

«Проекты, участвующие в конкурсе, имеют самые разные масштабы и направленность, тем интереснее в новом сезоне знакомиться с участниками, их идеями и смотреть, как происходит доработка проектов по мере продвижения по этапам конкурса», — отметила София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» — организатора конкурса.

Оценивать проекты полуфиналистов и финалистов будут члены экспертного совета конкурса: руководители спортивной индустрии, российские спортсмены и общественные деятели. В их числе, помимо Матицына, министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, губернатор Курской области Роман Старовойт, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Родион Плитухин, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, официальный амбассадор IRONMAN RUSSIA Виктория Шубина и многие другие.

Полуфиналисты конкурса станут известны 12 марта, а финалисты — в апреле. Победители в каждой из основных номинаций конкурса получат 300 тыс. рублей на развитие своих проектов, а лучший проект сезона — гран-при размером в миллион рублей.