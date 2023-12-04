В Доме культуры «ГЭС-2» прошла презентация проектов на 2024 год. Генеральный директор Артем Бондаревский, генеральный продюсер Ксения Макшанцева, программный директор Алиса Прудникова, а также кураторы программ рассказали об итогах этого года и планах на следующий. О самых интересных проектах — в материале RTVI.

«Образ и пространство»

Франческо Бонами и Зельфира Трегулова станут кураторами масштабной выставки «Образ и пространство», которая будет проходить с июня по октябрь 2024 года. Экспозиция будет посвящена главным темам и категориям искусства XX и XXI веков. На выставке будут представлены работы выдающихся художников прошлого и современности: Ивана Айвазовского, Архипа Куинджи, Пабло Пикассо, Эль Лисицкого, Энди Уорхолла, Захи Хадид, Франциско Инфанте и многих других.

«Не слитно, не раздельно»

В рамках проекта «Не слитно, не раздельно» будут представлены авторы советского и туркестанского авангарда и поставангарда 1920—1930-х годов, творчество которых оставило важный след в истории искусства и культуры на постсоветском пространстве. Выставка будет проходить с декабря 2024 года по апрель 2025. Кураторы «ГЭС-2» готовят также кинопрограмму «На юг через советский восток: Ташкентский кинофестиваль 1968—1988», где будут представлены знаковые фильмы кинофестиваля стран Африки, Азии и Латинской Америки в Ташкенте.

«Индекс подобия»

«Индекс подобия» ввели ученые для определения пригодности планет для жизни. Его цель — определить, насколько условия на планете схожи с земными. В групповом выставочном проекте «Индекс подобия» это понятие используется в широком метафорическом и критическом значении. Художественная часть экспозиции состоит из трех частей — видеоработы, документальные и игровые фильмы, кураторские проекты-интервенции. Один из проектов создавался учеными Лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики, которые занимаются изучением вечной мерзлоты.

«Уроки радости и боли»

Этот проект посвящен режиссеру Динаре Асановой, снявшей такие картины, как «Не болит голова у дятла», «Ключ без права передачи», «Никудышная» и многие другие. Она начинала свой путь в кино со съемок в фильме «Девушка Тянь-Шаня», работала в команде Ларисы Шепитько над фильмом «Зной» и училась в мастерской Михаила Ромма во ВГИКе. На выставке будут представлены не только работы Асановой, но и редкие кадры, где она интервьюирует актеров, рассказывая им о задачах героев перед съемками.

ее интервью с актерами, где она объясняет им задачи их героев.

Кинофестиваль «ГЭС-2»

В сентябре 2024 года пройдет кинофестиваль «ГЭС-2», на котором будут показаны шедевры, оставшиеся для создателей единственными пунктами в фильмографии, а также дебюты современных режиссеров. Кроме того, в рамках фестиваля запланирован образовательный цикл, куратором которого выступит киновед Наум Клейман.

Книжная ярмарка «ГЭС-2»

В мае 2024 года на улице возле здания «ГЭС-2» пройдет книжная ярмарка, в которой примут участие более сотни издательств, а также независимые книжные проекты из регионов России. Будет также объявлен опен-колл для иллюстраторов.