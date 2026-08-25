Фонд поддержки современного искусства Cosmoscow объявил победителя премии «Коллекционер года» — 2026. Им стала Зоя Галеева, основатель фонда «Геометрия», меценат и благотворитель, сообщает пресс-служба организаторов. Она представит свое собрание в рамках специального проекта «Глазами коллекционера» на 14-й Международной ярмарке современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 4 по 6 сентября в «Тимирязев Центре».

Победитель был выбран голосованием представителей российских галерей — участников ярмарки Cosmoscow 2025 года. Согласно условиям премии, номинант должен обладать современной художественной коллекцией и вести активную общественную деятельность на ее основе: организовывать выставки, образовательные программы или благотворительные инициативы.

Экспозиция этого года под названием «В гостях у коллекционера» позволит гостям ярмарки увидеть произведения, выбранные самими коллекционерами, и проследить их личный подход к формированию собрания. В экспозицию вошли произведения российских и зарубежных художников из собрания коллекционеров, среди которых Ирина Нахова, Евгений Антуфьев, Ирина Корина, Ольга и Олег Татаринцевы, Илья Кабаков и Виктор Пивоваров, а также Мартина Грлич и Ишмаэль Рэндалл-Уикс. На стенде также представлены работы бразильского коллекционного дизайна из коллекции WE Gallery — столик Лукаса Реккия, скамья Домингоса Тоторы и консоль Густаво Биттенкура.

«Для меня было важно сделать не очередную концептуальную выставку, а пригласить зрителя в пространство, где искусство живет вместе с человеком. Коллекция — это не только произведения, но и отношения, привычки, память, разговоры и ежедневный опыт совместной жизни с искусством», — прокомментировала Зоя Галеева.

Директор и основатель институциональной платформы Cosmoscow Маргарита Пушкина отметила: «Премия „Коллекционер года“ — это возможность обратить внимание на людей, которые не только приобретают произведения искусства, но своим интересом, знаниями и деятельностью помогают развиваться всей художественной среде. Нам особенно важно отметить Зою Галееву, для которой коллекционирование стало частью собственной культурной и благотворительной деятельности».

Зоя Галеева заявила о себе как коллекционер и меценат относительно недавно, однако за короткое время стала заметной фигурой в современной культурной среде. В этом году ее также отметил Фонд «Новые коллекционеры», назвав ключевым молодым коллекционером.