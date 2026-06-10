Почти половина женщин в возрасте 25—44 лет планирует уйти из арт-индустрии в ближайшие пять лет, показало исследование Artnet и Association of Women in the Arts (AWITA). В опросе приняли участие более двух тысяч человек.

Согласно данным, чаще всего об уходе из сферы искусства задумываются респондентки 35—44 лет — именно эта возрастная группа в ближайшее время должна была бы занять руководящие должности.

Около 76% женщин в возрасте 35—54 лет сообщают о структурных барьерах, связанных с гендером, расой или социальным классом. Основной причиной выгорания названа административная перегрузка: 48% сотрудниц тратят не менее половины рабочего времени на административные задачи.

В ответ на перегрузку женщины все чаще обращаются к инструментам искусственного интеллекта. Почти две трети респонденток используют ИИ в повседневной работе. Однако 67,3% заявили, что не получали никаких инструкций по их применению: многие арт-компании в целом не успевают за технологическими инновациями, оставляя работников самостоятельно осваивать новые инструменты.

Среди наиболее важных факторов, которые помогли бы женщинам продолжить карьеру в искусстве, респондентки назвали справедливую оплату труда и гарантию занятости (55%), а также наставничество и прозрачные структуры продвижения по службе.

Исследование также показало, что зумеры и миллениалы чаще всего рассматривают возможность ухода из отрасли. Как отмечают авторы отчета, это именно те работники, которые должны были бы занимать руководящие позиции и нанимать следующее поколение специалистов. Вместо этого они вынуждены терпеть финансовую нестабильность, административную перегрузку и структурное неравенство.