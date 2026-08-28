Культовый научно-фантастический сериал «Звездный путь» (Star Trek) празднует 60-летие 8 сентября 2026 года. В честь юбилея по всему миру пройдут показы, телевизионные спецвыпуски, партнерские акции, а также попытка установить рекорд Гиннесса по самому массовому одновременному исполнению вулканского приветствия, сообщает Variety.

Праздничные мероприятия стартуют 4 сентября и продлятся до 8 сентября. В более чем 750 кинотеатрах США пройдут показы классических фильмов франшизы в 4K-реставрации в паре с эпизодами оригинального сериала. 8 сентября в Лос-Анджелесе, в музее Autry, состоится бесплатный показ под открытым небом — зрители увидят эпизод оригинального сериала «Человек-ловушка» (The Man Trap) и премьерный показ эпизода сериала «Звездный путь: Странные новые миры» (Star Trek: Strange New Worlds) «Порядки величия» (Orders of Magnitude). Мероприятие также включает появления актеров, фуд-траки и розыгрыши призов.

8 сентября в Музее науки в Лондоне фанаты смогут принять участие в попытке побить мировой рекорд по количеству людей, одновременно выполняющих вулканское приветствие. Это событие станет частью бесплатного вечернего мероприятия для взрослых, посвященного 60-летию франшизы.

Телевизионная программа юбилея включает специальный выпуск Entertainment Tonight «ET Vault Unlocked» 7 сентября с архивными интервью создателя сериала Джина Родденберри и актеров. 8 сентября на CBS выйдут тематические эпизоды игровых шоу The Price Is Right и Let’s Make a Deal с участием звезд «Странных новых миров» Ребекки Ромейн и Итана Пека. В тот же день на Nick at Nite покажут марафон эпизодов «Теории Большого взрыва», посвященных «Звездному пути».

Среди других событий: 8 сентября в лондонском флагманском магазине Samsung пройдут показы и активности в рамках партнерства с Paramount+, а станции метро King’s Cross St Pancras и South Kensington будут оформлены в стилистике франшизы. Европейское космическое агентство (ESA) отправит на Международную космическую станцию значок капитана из сериала «Странные новые миры» с астронавтом Софи Адено; специальный контент выйдет 8 сентября. «Звездный путь» также объявил о партнерстве с DarkSky International и Национальным парковым фондом США.

Первый сезон сериала «Звездный путь: Странные новые миры» вышел в 2022 году. Его четвертый сезон завершится 24 сентября, а пятый, финальный, запланирован на 2027 год. 29 сентября в Нью-Йорке франшиза получит награду «Франшиза года» на церемонии Broadcasting+Cable Hall of Fame, а 10 октября на New York Comic Con пройдет специальная панель с участием создателей сериала «Звездный путь: Звездная академия» (Star Trek: Starfleet Academy).

К юбилею также приурочены релизы новых продуктов: 1 сентября выйдет коллекционный набор LEGO Icons Star Trek U.S.S. Enterprise NCC-1701 Bridge (11385) из 1 701 детали; 13 ноября — коллаборация с Magic: The Gathering; 17 ноября — книга Star Trek Timelines; а также памятные монеты от Королевского монетного двора Великобритании и брендированный алкогольный напиток Original Saurian Brandy.