Московский областной суд вынес приговор двум жительницам Кузбасса, убившим и ограбившим пенсионерку из подмосковного Егорьевска. Преступницы получили 14 и 9 лет колонии общего режима.

Главной обвиняемой стала 37-летняя Светлана Боярова, расправившаяся со своей свекровью. В качестве исполнителя преступления она привлекла 16-летнюю дочь Екатерину.

По данным следствия, преступники начали разрабатывать план преступления в марте 2023 года в Кемеровской области. Светлана Боярова вместе со своим сожителем (его дело рассматривается отдельно) решила с целью грабежа убить свою свекровь. Подготовка шла несколько недель, 14 мая 2023 года план был приведен в действие.

Несовершеннолетняя дочь Бояровой приехала к своей бабушке, ночью она впустила в квартиру сообщника — сожителя своей матери. Мужчина набросился на пенсионерку, повалил её на кровать и задушил. Чтобы жертва не могла сопротивляться, внучка удерживала ее за руки. Задушив пожилую женщину, преступник надел ей на голову пакет.

Обыскав квартиру, злоумышленники похитили деньги, ценности и вещи на сумму более 100 тысяч рублей. В числе украденного был орден Мужества, принадлежавший супругу погибшей, ветерану. Также они забрали паспорт и другие документы.

Чтобы скрыть следы преступления, тело пенсионерки вывезли и сбросили в водоем в соседнем городском округе Воскресенск. Светлана Боярова заранее купила обоим участникам убийства авиабилеты по маршруту Москва — Новосибирск.

Всех участников преступной группы задержали по месту жительства в Кузбассе. Уголовные дела были возбуждены по статьям 105 УК РФ, часть 2 («Убийство совершенной организованной группой лиц, сопряженное с разбоем»), части 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище»), 324 УК РФ («Незаконное приобретение государственной награды Российской Федерации»), части 4 статьи 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), части 2 статьи 325 УК РФ («Похищение паспорта»). Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Суд, учитывая позицию гособвинителя прокуратуры Московской области, тяжесть преступлений и данные о личностях подсудимых, вынес приговор:

Светлане Бояровой назначено 14 лет лишения свободы;

ее дочери Екатерине — 9 лет лишения свободы.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.