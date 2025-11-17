В Первоуральске на улице Малышева мужчина забаррикадировался в квартире с женщиной, угрожая взорвать помещение. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.

По данным телеграм-канала Baza, жильцов подъезда эвакуируют, чтобы начать штурм квартиры. Позднее глава Первоуральска Игорь Кабец в своем телеграм-канале подтвердил, что все жители дома эвакуированы и находятся в безопасности, а дом оцеплен.

«Ситуация под контролем. Работают профессионалы, они проводят тщательную проверку. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять официальной информации», — написал он.

Как сообщил E1.ru представитель ГУ МВД по региону Валерий Горелых, для мирного разрешения инцидента на место происшествия пригласили мать забаррикадировавшегося мужчины. Также он отметил, что к работе привлечены сотрудники специальных подразделений — СОБР и ОМОН.

ТАСС со ссылкой ГУ МВД по Свердловской области передает, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за грабеж, разбойное нападение и причинение вреда здоровью. Как уточняет «112», по статье «Разбой» он был осужден на 10 лет.

Дополняется.