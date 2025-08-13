К упадку цивилизации майя привели несколько последовательных засух, показали исследования сталагмита в одной из мексиканских пещер. Самая продолжительная засуха длилась целых 13 лет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

В начале IX века нашей эры так называемые южные низменности — область распространения цивилизации майя — охватил кризис, который привел к оставлению городов, резкому снижению численности населения, прекращению строительства монументальных сооружений. Причины коллапса цивилизации майя до сих пор остаются предметом научных дискуссий, в которых выделяются две версии — внутриполитические факторы и экологические (засуха).

«Этот период в истории майя веками был предметом изучения, — рассказал Дэниель Джеймс, автор нового исследования из Кембриджского университета. — Было множество теорий того, что вызвало коллапс — изменение торговых маршрутов, война или сильная засуха — на основе оставленных майя археологических свидетельств. Однако в последние несколько десятилетий мы стали узнавать достаточно много о том, что и почему случилось с майя, сочетая археологические данные с измеряемыми климатическими свидетельствами».

Джеймс с коллегами исследовали сталагмит Tzab06-1, найденный в одной из пещер на севере полуострова Юкатан. Анализируя концентрации изотопов кислорода и углерода 18O и 13C в отложениях минералов в период с 870 по 1100 годы нашей эры, ученые впервые смогли оценить количество осадков, выпадавших не в среднем за отдельный год, а за отдельные засушливые и влажные сезоны — благодаря относительно толстым слоям (порядка 1 мм), накапливающимся на сталагмите в течение одного года. «Знание среднегодовых осадков не скажет вам столько, сколько скажет то, каким был отдельный влажный сезон», — пояснил Джеймс.

Анализ показал, что в указанный период наблюдались восемь сезонов дождей и засух, длившихся минимум по три года. Наиболее длительная засуха составляла 13 лет, она продлилась с 929 по 942 год и стала самой длительной непрерывной засухой в исторический период — даже продвинутые способы управления водными ресурсами не позволили майя избежать последствий столь долгой засухи, считают авторы.

«Это не значит, что майя обязательно покинули город Чичен-Ица в эти периоды сильной засухи. Однако похоже, что у них вместо строительства памятников было много неотложных дел, которые надо решать, как то, оберут ли они урожай, на который рассчитывали, или нет», — пояснил Джеймс.

По словам ученых, анализ отложений в сталагмитах в этой и других пещерах региона позволит окончательно установить причины коллапса цивилизации майя. «Вдобавок к тому, что сталагмиты могут сказать нам об этом периоде в истории майя, они, к примеру, способны указывать на частоту и силы тропических штормов», — добавил Джеймс.