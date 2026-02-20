Центральный районный суд Челябинска арестовал до 19 апреля двух силовиков, которых считают причастными к заказным убийствам местных предпринимателей, совершенным в 2000-х годах. Подозреваемые — подполковник полиции в отставке Виталий Петров и сотрудник Росгвардии по Челябинской области, подполковник полиции Алексей Амосов.

Как пишет 74.ru, оба были задержаны 19 февраля, в их домах прошли обыски. Петров — уроженец Казахстана, но всю жизнь провел в Челябинске, служил в правоохранительных органах, а после отставки стал начальником отдела охраны в ЧОП «Сормат», отмечает издание. У него есть жена и 14-летняя дочь.

В статье отмечается, что Петров по делу об убийстве предпринимателей в 2004-м и 2006-м годах ранее проходил в качестве свидетеля, активно сотрудничал со следствием и «даже прошел исследование на полиграфе».

Заседание проходило в закрытом режиме. 74.ru полагает, что это может быть связано с тем, что Амосов, у которого двое несовершеннолетних детей, является начальником оперативно-боевого подразделения войск национальной гвардии по Челябинской области.

Обвинение просило отправить обоих силовиков в СИЗО. По поводу Петрова следователь, как пишет издание, заявила, что подполковник в отставке «имеет знакомых среди сотрудников правоохранительных органов, которые могут оказать ему содействие в получении необходимых сведений о расследовании уголовного дела», а также может «согласовать позицию с подельником Амосовым».

Его адвокат протестовал против такой позиции. «Сейчас, спустя 20 лет, проводится какое-то опознание, где свидетель уверенно опознает человека, которого видел мельком. Я думаю, это не является достаточным основанием для предъявления обвинения. Практически всю жизнь [Петров] посвятил службе в органах МВД, более 40 командировок у него было в “горячие точки”, в том числе несколько на СВО за последние годы. Говорить, что он куда-то сбежит, просто кощунственно», — цитирует его 74.ru.

В Росгвардии заявили изданию, что сейчас проводят проверку в связи с получением информации об аресте их сотрудника.

Как сообщает СКР, челябинские следователи возобновили уголовные дела об убийствах двух предпринимателей, которых застрелили в 2004 и 2006 годах. В ведомстве отметили, что в рамках нового расследования были задержаны бывший и действующий сотрудники правоохранительных органов — их имена в сообщении не указаны.

Первое убийство произошло 7 мая 2004 года. В этот день, как считает следствие, обвиняемые, заранее сговорившись, спровоцировали конфликт с 39-летним знакомым, находясь в его квартире в Челябинске, во время которого выстрелили ему в голову и туловище. От полученных ранений тот вскоре скончался.

Второе убийство произошло 14 апреля 2006 года. Тогда обвиняемые, по версии СК, находясь в подвале одного из домов в Челябинске, не менее 20 раз выстрелили в 48-летнего мужчину, тот умер на месте. По горячим следам злоумышленников поймать не удалось, в связи с чем уголовные дела были приостановлены, отмечается в сообщении.

Однако работа по раскрытию этих убийств велась непрерывно, подчеркнули в ведомстве, ее вели сотрудники СКР, УФСБ России и ГУ МВД России. В итоге были задержаны двое силовиков — бывший и действующий. Им предъявлены обвинения по делу об убийстве двух лиц, совершенном группой лиц.

О том, что речь идет именно о Петрове и Амосове, сообщили источники «Известий», а также «Ленты.ру». Как рассказали «Ъ-Южный Урал» источники из зала суда и правоохранительных органов, следствие получило доказательства причастности двух подполковников полиции, один из которых в отставке, к убийствам бизнесменов. В то время фигуранты дела служили в подразделении спецназначения одной из правоохранительных структур Челябинской области, уточняется в статье.

«Российская газета» пишет, что в Челябинске в ходе совместной операции сотрудников ФСБ, МВД и СК были задержаны ветераны-подполковники полиции, один из которых «продолжал службу, а другой вышел в отставку и работал в частной охранной структуре».

«В ходе расследования преступлений прошлых лет получены доказательства причастности задержанных к заказным убийствам предпринимателей в регионе в 2000-х годах. В то время они проходили службу в подразделении специального назначения одной из правоохранительных структур Челябинской области», — отметил источник газеты.

Издание отмечает, что убийство, которое произошло в 2006 году, вызвало тогда общественный резонанс, когда «известного, в том числе и в криминальных кругах, предпринимателя утром расстреляли на выходе из подъезда дома, в котором он жил».

«На месте преступления обнаружили 29 гильз от АКМ. Причем орудие убийства преступник бросил там же», — говорится в материале.

Следствие продолжает устанавливать дополнительные эпизоды и возможные преступные связи фигурантов в органах власти и правоохранительных структурах региона.