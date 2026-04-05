США стремятся отправить людей на Луну, чтобы раньше Китая превратить ее в свой форпост и начать добывать там запасы гелия-3, которого на Земле не хватает, а из лунного льда — воду и водород. Об этом пишет The New York Times (NYT).

В общей сложности NASA отправило в 1968—1972 годах на Луну девять экспедиций в рамках программы «Аполлон», в шести из них астронавты высаживались на поверхность спутника Земли. Позднее программу заморозили, а затем закрыли.

NYT напоминает, что США намерены высадить людей на Луне к 2028 году — на два года раньше Китая. Но цель Вашингтона — не повышение уровня престижа, уточняет газета, а добыча конкретных ресурсов и достижение стратегических целей, одна из которых — лед в кратерах у полюсов Луны.

В статье уточняется, что астронавты смогут получать из этого льда воду, кислород, а также водород, который можно использовать для ракетного топлива. В NASA уже обозначили потенциальные места посадки в этом районе.

Китай, как и США, отмечает NYT, намерен строить базы около южного полюса.

Что касается ученых, то для них ледяные кратеры представляют отдельный интерес из-за находящихся там различных химических соединений, а также кернов (цилиндрические столбики породы, вынимаемые из скважины), которые «могут рассказать об истории Солнечной системы за последние 4,5 миллиарда лет, подобно тому, как ледяные керны, извлеченные из Гренландии и Антарктиды, предоставили данные о климате Земли за последние несколько тысяч лет».

Вторая цель США, продолжает NYT, — добыча гелия-3 (изотоп гелия с одним нейтроном в ядре вместо двух). На Земле, подчеркивает газета, гелий-3 встречается крайне редко и стоит около $20 млн за 1 кг; основной его источник — распад трития из ядерных арсеналов.

Луна в этом плане представляется куда более выгодным источником, чем Земля, так как термоядерные реакции в недрах Солнца производят гелий-3, который солнечный ветер позднее разносит по всей Солнечной системе. Часть атомов оседает в лунном грунте — в первую очередь в богатых титаном минералах на ближней к Земле стороне ее спутника.

Гелий-3 почти не накапливается на Земле из-за магнитного поля, которое отклоняет солнечный ветер. В будущем этот изотоп может стать идеальным топливом для термоядерных электростанций, а в ближайшей перспективе — в сверхпроводящих охладительных системах для квантовых компьютеров, пишет NYT.

Третья цель — астрономическая. В частности, американцы могли бы установить в кратере на обратной стороне Луны радиотелескоп, чтобы лучше изучать Вселенную, считает газета.

Земля за последнее столетие стала крайне неудобным местом для астрономических наблюдений из-за растущего объема радиошума: телевидение, сотовая связь, промышленное оборудование забивают сигналы, которые специалисты пытаются поймать из глубин Вселенной.

Кроме того, ионосфера Земли блокирует длинноволновые радиоволны, расшифровав которые ученые могли бы получить данные о раннем этапе существования Вселенной. Сейчас это сложно сделать за счет наземных радиотелескопов, отмечает NYT, но на обратной стороне Луны все эти земные радиопомехи будут заглушены, так как они не смогут проходить сквозь толщу лунных пород.

«Создание радиотелескопа в кратере на Луне позволило бы использовать преимущества этой естественной вогнутой формы [кратера]. Идеальное место для прослушивания [радиоволн] могло бы находиться недалеко от экватора, посередине обратной стороны Луны», — пишет NYT.

Сейчас NASA, в отличие от прежней позиции, твердо намерено превратить Луну в форпост США в ближайшее десятилетие. План по созданию лунной базы космическое агентство планирует реализовывать поэтапно: сначала это будут регулярные экспедиции, затем строительство постоянной инфраструктуры, систем энергоснабжения и связи, луноходов для перевозки людей и грузов и, возможно, атомных энергостанций.