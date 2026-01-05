Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России задержали в порту Санкт-Петербурга крупную партию кокаина общим весом 40 килограммов. Наркотики были обнаружены в технологических полостях морского контейнера, прибывшего грузовым судном из Латинской Америки.

Обнаружение масштабного груза стало возможным благодаря сработавшей системе управления рисками. В ходе досмотра контейнер просканировали сканированию и проверили с помощью служебных собак. В результате в специально оборудованной тайнике внутри обшивки были найдены 40 герметичных брикетов, содержащих белый порошок и кристаллы.

Предварительно стоимость изъятого наркотика на черном рынке оценивается в 600 миллионов рублей.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в крупном размере), предусматривающая максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В настоящее правоохранительные органы устанавливают всех причастных к организации преступления лиц.