На президентских выборах в Камеруне победу одержал 92-летний действующий глава государства Поль Бийя, набравший 53,7% голосов. Bloomberg отмечает, что политик является рекордсменом по возрасту среди президентов всех стран мира.

Главный конкурент победителя Исса Чирома Бакари, который ранее входил в состав кабинета министров и покинул его в июне 2025 года, получил 35,2% голосов. Глава Конституционного совета Камеруна Клемент Атангана объявил, что инаугурация переизбранного президента состоится в столице страны Яунде 6 ноября 2025 года.

Бийя баллотировался при поддержке Народно-демократического движения Камеруна. К участию допустили только 12 кандидатов из 83. В частности, лидер главной оппозиционной политической силы Камеруна Морис Камто, который боролся за президентский пост в 2018 году, был отстранен за то, что его партия выдвинула двух кандидатов. Оппозиция и правозащитники заявили, что не считают нынешние выборы «ни свободными, ни справедливыми».

Бийя управляет Камеруном уже 43 года. Подавляющее большинство населения страны, средний возраст которого составляет 18 лет, родились и выросли при нем. Глава государства практически не проводил предвыборную кампанию. В сентябре он провел больше недели в Швейцарии, куда и раньше ездил на лечение, но при этом не делал никаких публичных заявлений по поводу своего самочувствия.

Преклонный возраст и редкие публичные выступления Бийи регулярно побуждают иностранные СМИ высказывать опасения по поводу состояния его здоровья и размышлять о том, кто будет управлять страной в случае его смерти на посту. Согласно конституции Камеруна, после смерти президента отводится 120 дней на организацию и проведения выборов нового главы государства. Предполагается, что на протяжении этого срока исполнять президентские обязанности будет председатель Сената — но сейчас этот пост занимает 91-летний Марсель Ниат Нджифенджи, у которого тоже серьезные проблемы со здоровьем.

Единственный митинг в поддержку Бийи состоялся 7 октября в Маруа, где он пользуется максимальной поддержкой. Bloomberg отмечает, что на выступлении президент «дрожащим голосом» пообещал создать новые рабочие места, поспособствовать развитию бизнеса и повысить уровень безопасности.

Политолог из Университета Буэа на юго-западе Камеруна Виктор Джулиус Нго напомнил, что за время правления Бийи разразилось несколько громких коррупционных скандалов, но власти не делали заявлений ни по одному из них.

По данным Международной кризисной группы, около 40% населения Камеруна живет за чертой бедности. На севере страны широко распространены терроризм и похищения людей, а в англоязычных Северо-Западном и Юго-Западном регионах в результате боевых действий с 2017 года погибли около 6,5 тысячи человек.