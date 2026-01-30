До 90% женихов в России не потянут покупку настоящих бриллиантов невесте, заявила RTVI ведущая шоу «Давай поженимся» и «главная сваха» страны Роза Сябитова. Так она прокомментировала совет замглавы Минфина Алексея Моисеева — не дарить будущей жене кольцо с искусственным камнем без «инвестиционной ценности».

Сябитова заявила RTVI, что главное в отношениях — не наличие бриллианта в кольце.

«Дело совсем не в нем. Послушайте, у нас 80%, даже 90% в стране, особенно молодое население, не может себе позволить бриллианты. Если девушка хочет, чтобы он купил за 7 тысяч кольцо, и считает, что оно важное… Скрепляют не бриллианты, а скрепляют человеческие сердца, чистые души. Доверие друг к другу. Вот это важно. И ценность, мне кажется, в семье — это не бриллианты. Если она ему это припомнит, значит, замуж выходила не по любви», — сказала она.

Ранее Моисеев заявил, что хотя кольца с искусственными бриллиантами и выглядят красиво, но по факту это бижутерия, которая через 20 лет не будет иметь никакой инвестиционной ценности. «Пройдет 20 лет, и ваша жена припомнит и разведется с вами», — пошутил он.

Схожее мнение замглавы Минфина высказывал в июне 2025 года. Тогда Моисеев, выступая на сессии ПМЭФ «Эволюция осознанного потребления: новые тренды в развитии международного алмазно-бриллиантового рынка», призвал россиянок не обманываться по поводу синтетических алмазов, добавив, что по закону драгоценными камнями являются только те, которые имеют природное происхождение.

«Природные алмазы — это дар божий. Это прекрасное украшение. Я считаю, что они всю жизнь украшали и девушек, и короны, и всё что угодно. Так оно и будет», — добавил Моисеев.

По мнению чиновника, причиной продвижения «синтетики» в мире является то, что крупным добытчиком натуральных камней является Россия, и происходит «по сути передергивание и подмена фактов», когда всё российское считается плохим. При этом, продолжил он, искусственные камни вредны для экологии, поскольку выбросы от их производства в 100 раз превышают выбросы от добычи натуральных драгкамней.