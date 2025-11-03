Администрация президента США Дональда Трампа начала детальное планирование новой миссии по отправке войск и сотрудников разведки в Мексику для борьбы с наркокартелями. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, потенциальная миссия предполагает наземные операции, но точно неизвестно, будет ли американская сторона осуществлять развертывание войск в стране. Дискуссии о масштабах операции против наркокартелей продолжаются, и окончательное решение еще не принято.

NBC отмечает, что планируемая миссия будет сильно отличаться от действий предыдущих администраций США, которые «тайно» направляли в Мексику свои силы для помощи местной полиции и армейским подразделениям, борющимся с картелями, но прямые меры против них не принимали.

В этот раз, по данным источников телеканала, основным средством для проведения операции станут беспилотники, с помощью которых американские войска будут наносить удары по нарколабораториям, участникам и лидерам наркокартелей.

При этом предполагаемая операция не направлена на подрыв мексиканского правительства, подчеркнули собеседники NBC. Если она будет одобрена, Белый дом планирует сохранять вокруг нее секретность и не раскрывать связанные с ней действия.

В феврале Госдепартамент США внес шесть мексиканских наркокартелей в список иностранных террористических организаций. В апреле NBC сообщил, что администрация Трампа рассматривает возможность нанесения ударов с использованием беспилотников по наркокартелям в Мексике.

После этого мексиканский президент Клаудия Шейнбаум заявила, что страна выступает против любой формы вмешательства. «Это было совершенно ясно: Мексика координирует и сотрудничает, но не подчиняется», — сказала она. Источники NBC уточнили, что американские власти не исключают возможность такого взаимодействия в рамках новой миссии.

Телеканал отмечает, что Шейнбаум разрешила ЦРУ расширить наблюдательные полеты, которые начались еще в период президентства Джо Байдена. Кроме того, под ее руководством Мексика разместила 10 тыс. военнослужащих у американской границы, увеличила объем изъятий фентанила и экстрадировала в США 55 высокопоставленных членов наркокартелей. Однако Трамп считает, что мексиканское правительство не в состоянии самостоятельно контролировать картели.