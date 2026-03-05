Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Freedom Holding Corp. казахстанского бизнесмена Тимура Турлова на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Также рейтинги на уровне «В+/B» подтверждены у дочерних компаний холдинга — брокеров АО «Фридом Финанс», Freedom Finance Europe Ltd., Freedom Finance Global PLC и банка «Фридом Банк Казахстан» (Freedom Bank). Прогноз по ним сохранен с позитивным сценарием, что означает возможность их пересмотра в сторону повышения.

В агентстве отметили «существенный прогресс группы в создании общей системы управления рисками и комплаенса, а также укреплении этих функций в ее дочерних структурах». Среди других положительных факторов — устойчивое финансовое положение компании и восстановление ее прибыльности, увеличение доли бизнеса в Казахстане и за рубежом.

Freedom Holding Corp.: Финансовые высоты и экспансия SuperApp

Стратегия Freedom Holding, нацеленная на синергию классического банкинга, инвестиций и передовых технологий, уже нашла свое отражение в финансовых результатах. На конец 2025 года общее количество клиентов группы достигло 11 миллионов человек. Выручка с апреля по декабрь составила $1,7 млрд, активы увеличились на четверть и на конец года составили $12,38 млрд.

Показателен успех «суперприложения» Freedom SuperApp, набравшего только за октябрь-декабрь 1,2 млн новых пользователей (их общее число превысило 4 млн). На сегодняшний день «суперап» является самым популярным по скачиванию приложением в сегменте финансов в Казахстане. Благодаря бесшовной интеграции клиент может за несколько минут оформить ипотеку, застраховать автомобиль или купить билеты на концерт, не покидая приложения. Рост клиентской базы подтверждает, что стратегия создания «единого окна» для всех жизненных потребностей оказалась востребована рынком.

Глобальный охват

Несмотря на готовность увеличивать свою долю на родном рынке, Freedom Holding Corp. также активно расширяет свое присутствие на международной арене. Компания успешно масштабирует свою бизнес-модель в странах Центральной Азии и Кавказа, а также укрепляет позиции в Европе через Freedom24. В прошлом году заработал офис Freedom Bank в Таджикистане и получена лицензия в Грузии. Под конец года появилась новость о получении брокерской лицензии в Арабских Эмиратах.

На родном для себя казахстанском рынке Freedom готов увеличить свою долю путем покупки банка и маркетплейса. Также компания может приобрести фининститут в Турции и в одной из стран континентальной Европы. В январе Тимур Турлов заявил о желании масштабировать экосистему Freedom Holding на рынок США.

Инфраструктура будущего: ЦОДы и технологические альянсы

Руководство холдинга осознает, что владение данными и мощностями для их обработки — это валюта нового времени, поэтому компания инвестирует значительные средства в развитие проектов «цифровой экономики». Ключевым направлением стало строительство собственных современных Центров обработки данных (ЦОД), которые станут фундаментом для облачных сервисов группы. Два ключевых проекта в этой области — возведение ЦОДа для компании Freedom Cloud в специальной экономической зоне «Алатау» ($324 млн), а также строящийся центр Akashi на 100 МВт и 4 тыс. стоек. В прошлом году холдинг также приобрел оператора «Транстелеком», владеющего семью центрами обработки данных (ЦОДов) и более 15 тысяч километров проложенных оптоволоконных сетей.

Для реализации этих целей компания также развивает стратегические партнерства с мировыми технологическими лидерами — такими как NVIDIA, Microsoft и Amazon. Эти альянсы обеспечивают Freedom Holding доступ к современным чипам и софту, что критически важно для реализации амбициозных планов в сфере ИИ.

Искусственный интеллект становится «мозгом» экосистемы Турлова. Freedom Holding Corp. активно развивает собственные AI-проекты, направленные на радикальное улучшение клиентского опыта. Использование больших языковых моделей (LLM) позволяет автоматизировать консультирование, прогнозировать потребности пользователей и предлагать персонализированные финансовые стратегии. Как отмечал сам Турлов, цель — создать систему, которая понимает клиента лучше, чем он сам, обеспечивая мгновенный доступ к нужным решениям через интеллектуальные интерфейсы. Уже сейчас частные и корпоративные клиенты Freedom Bank активно пользуются голосовым AI-ассистентом, говорящим с ними голосом основателя холдинга и решающим их основные задачи.

Также в партнерстве с Nvidia и правительством Казахстана будет создан суверенный центр искусственного интеллекта мощностью 100 МВт и общими инвестициями на $2 млрд

Спорт и благотворительность

Бизнес-успех Freedom Holding неразрывно связан с развитием общества. Компания выступает крупнейшим меценатом, вкладывая огромные ресурсы в поддержку казахстанского спорта и образования. Особое место занимают футбол и шахматы — Тимур Турлов является создателем футбольной лиги QJ League и главой Казахстанской федерации шахмат. Поддержка юношеских лиг и проведение международных турниров под эгидой Freedom направлены на формирование здорового и интеллектуально развитого поколения, способного через спорт раскрыть свой потенциал. Также благотворительные проекты группы охватывают сферы экологии, здравоохранения и поддержки талантов.

Инвесторы позитивно оценили новость агентства S&P. В день публикации его пресс-релиза акции Freedom Holding подорожали почти на 1,5% и закрепились выше $127 за бумагу. Капитализация компании на бирже Nasdaq достигла $7,8 млрд.