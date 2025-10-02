Российский певец Леонид Агутин задолжал ФНС 1 млн 527 тыс., выяснил PostNews. Артисту может грозить блокировка банковских счетов.

«Недоимка образовалась из-за выплат артиста по ИП, связанного с деятельностью в области звукозаписи и издания музыкальных произведений», — отмечает издание.

В феврале 2023 года «Комсомольская правда» писала, что Агутин задолжал налоговой службе 7 млн 972 тысячи рублей.

При этом издание не исключало, что появление этой суммы в базе ФНС могло быть связано со сбоем, так как до этого артист ни разу не попадал в список должников, а за один новогодний корпоратив получал от 3,5 до 4 млн рублей.

Концертный директор Агутина Татьяна Ларина позднее заявила телеграм-каналу «Звездач», что у певца есть долги: «Как могут СМИ сообщать, если это конфиденциальная информация? У нас нет никаких задолженностей».