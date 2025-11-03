Как стало известно RTVI, Мосгорсуд приговорил к 5 годам колонии одного из самых влиятельных академиков РАН — Константина Солнцева. Впрочем, наказание для бывшего управделами РАН, лауреата Госпремии, возглавлявшего факультет наук о материалах МГУ, является условным.

Также суд приговорил к пяти годам колонии бизнесмена Сергея Дягилеца, признав обоих осужденных виновными в хищении 168,7 млн руб., выделенных Академией наук на обслуживание принадлежащей ей недвижимости.

Фактически горсуд повторил прошлогодний приговор Гагаринского райсуда, ранее отмененный апелляционной инстанцией.

Рассмотрение материалов дела Солнцева и Дягилеца заняло у горсуда семь месяцев. Такое быстрое рассмотрение связано явно с тем, что это был повторный процесс и ранее горсуд уже тщательно изучал его материалы во время обжалования.

В результате горсуд фактически повторил приговор райсуда годичной давности, признав академика Солнцева и бизнесмена Дягилеца виновными в хищении 168,7 млн рублей ( ч.4 ст. 159 УК РФ), а также отмывании части этой суммы (ст. 174.1 УК РФ).

Отдельно бизнесмен признан виновным и в легализации 14,2 млн рублей. Суд приговорил обоих фигурантов к пяти годам колонии, однако для академика РАН срок оказался условным, а для его подельника — реальным. Впрочем, отбывать назначенное судом наказание бизнесмену уже не придется — по данным RTVI, Дягилец отбыл его еще до начала нового рассмотрения дела.

Также горсуд подтвердил, что оба осужденных обязаны возместить Академии наук РФ причиненный ими ущерб и заплатить штрафы: Солнцев — 600 тыс. руб., Дягилец — 700 тыс. руб.

Расследование, фигурантом которого стал известный ученый-химик, лауреат Государственной премии Константин Солнцев, СКР начал еще четыре года назад.

20 июля 2021 года был задержан первый фигурант дела — Сергей Дягилец. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и уже на следующий день Таганский суд отправил бизнесмена в изолятор. Лишь осенью 2023 года тот был отпущен под запрет определенных действий.

В декабря 2021 года фигурантом расследования стал и Солнцев — 14 января 2022 года академик РАН был уже задержан, и ему также было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Но тот же райсуд, учитывая возраст Солнцева (ему сейчас 75 лет), госнаграды, заслуги обвиняемого и другие обстоятельства, отправил ученого под домашний арест.

Позже обвиняемый был также переведен под запрет определенных действий. На финальной стадии расследования обвинение обоих фигурантов было дополнено статьей о легализации ими преступных доходов (ст. 174.1 УК РФ).

События, которые описываются в материалах дела, относятся к периоду 2014—2016 годов, когда Солнцев занимал пост управляющего делами Академии наук РФ. Среди прочего он утверждал и договоры с компаниями «Интер-М» и «Регионстрой», владельцем и бенефициаром которых являлся Сергей Дягилец. Его фирмы долгое время выполняли функции дирекции единого заказчика РАН, обслуживая принадлежащую ей недвижимость из административно — технического комплекса.

Так, в материалах фигурируют здания, расположенные на улице Вавилова 30, Солянка, 14, Ферсмана, 7, Ленинский проспект, 64а, Профсоюзная 123а, Кантемировская, 59 и т.д.. При этом компании, выполняя различные инженерные работы на объектах РАН, не имели, как следует из дела, даже собственной диспетчерской службы, завышая при этом объемы и стоимость работ.

Всего в деле фигурируют семь контрактов на сумму 219 млн рублей. Академии наук, следует из дела, представлялись фиктивные акты, по которым и производилась оплата, а полученные деньги похищались. После вынесения первого приговора в 2024 году апелляционная инстанция его отменила, но кассационный суд по требованию прокуратуры вернул дело на новое рассмотрение.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор после получения на руки его полного текста.