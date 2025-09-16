Голливудский актер Роберт Редфорд, сыгравший в фильмах «Афера» и «Вся президентская рать», умер в возрасте 89 лет. Его представитель уточнил в беседе с New York Times, что он скончался во сне у себя дома в штате Юта.

В 1970-х годах Редфорд был одной из самых ярких звезд Голливуда, а потом стал оскароносным режиссером и продюсером, сыграв ключевую роль в становлении американского независимого кино. Он является одним из основателей кинофестиваля «Сандэнс», на котором состоялись премьеры многих культовых картин.

Редфорд родился в 1936 году и вырос в Лос-Анджелесе. Когда его исключили из Университета Колорадо, он занялся актерским мастерством в Американской академии драматических искусств. Сыграв ряд небольших ролей на телевидении, в театре и кино в начале 60-х, он начал добиваться успеха и в 1962 году был номинирован на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в «Голосе Чарли Понта», а потом получил главную роль в оригинальной бродвейской постановке 1963 года по пьесе Нила Саймона «Босиком по парку».

Карьера Редфорда в кино взлетела в 1965 году, когда он сыграл во «Внутри Дэйзи Кловер» с Натали Вуд и был номинирован на «Золотой глобус». После нескольких успешных голливудских проектов, включая «Погоню» и экранизацию «Босиком по парку», актер добился огромного успеха благодаря роли в криминальном вестерне 1969 года «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», где снялся с Полом Ньюманом и Кэтрин Росс. Фильм был номинирован на «Оскар» в семи номинациях, но актёры не получили ни одной статуэтки.

В последующие годы Редфорд снялся в целой серии голливудских кинохитов — «Какими мы были» (1973) с Барброй Стрейзанд, «Афера» (1973) с Ньюманом, «Великий Гэтсби» (1974), «Три дня Кондора» (1975), «Вся президентская рать» (1976) с Дастином Хоффманом.

В 1978 году продюсерская компания Редфорда основала будущий кинофестиваль «Сандэнс», сначала назвав его «Юта/США». В 1984 году он получил свое нынешнее название в честь Института «Сандэнс» и начал приобретать известность как площадка для демонстрации американского независимого кино, продвигая таких звезд как Стивен Содерберг, Квентин Тарантино, Роберт Родригес и Кевин Смит. В последующие десятилетия он стал площадкой для коммерческого продвижения авторских фильмов. Там были впервые представлены «500 дней лета», «Бешеные псы», «Ведьма из Блэр», «Донни Дарко», «Наполеон Динамит», «Одержимость», «Станция Фрутвейл» и «Кода».

После продолжительного перерыва в актерской карьере в конце 70-х годов Редфорд обратился к режиссуре, поставив драму «Обыкновенные люди» по роману Джудит Гест. Она имела большой успех и в 1981 году получила четыре «Оскара», в том числе в номинациях за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Потом Редфорд вернулся на актерское поприще, сыграв в бейсбольной драме «Самородки» (1984) и фильме «Из Африки» (1985) с Мерил Стрип. В 1993-м он появился на экране в эротическом триллере «Непристойное предложение», где его герой-бизнесмен предлагает миллион долларов за ночь с Деми Мур. Несмотря на то, что фильм получил антипремию «Золотая малина», у зрителей он пользовался огромным успехом.

В 2014 году Редфорд присоединился к киновселенной Marvel в роли лидера «Гидры» Александра Пирса в фильме «Первый мститель: Другая война». «Я хотел ощутить эту новую форму кинопроизводства, которая захватила всё, где персонажи мультфильмов оживают благодаря высоким технологиям», — делился актер в интервью. В 2019 году он сыграл камео в той же роли в фильме «Мстители: Финал».

В середине 2010-х годов Редфорд оставил руководство «Сандэнсом» и объявил о завершении актёрской карьеры. Свою последнюю значимая роль он сыграл в криминальной драме 2018 года «Старик и ружьё» режиссёра Дэвида Лоури.

В 2002 году Редфорду вручили почетный «Оскар», в 2017 году — «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за выдающиеся заслуги, а в 2019 году — почетную премию «Сезар». В 2010 году он стал кавалером ордена Почетного легиона, а в 2016 году получил Президентскую медаль Свободы от возглавлявшего тогда Белый дом Барака Обамы.