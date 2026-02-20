Известный театральный критик и киноактер Михаил Синтин умер утром 20 февраля, пишет aif.ru со ссылкой на сообщение его жены Надежды. Российскому зрителю Синтин знаком по ролям в проектах «Реальные пацаны» и «Чего хотят женщины».

«Сегодня утром его не стало», — сообщила журналистам супруга киноактера.

Национальная служба новостей (НСН) пишет о смерти Синтина как о потере сотрудника: он работал в издании с 2021 года , а с 2024 года вел на радиостанции авторскую рубрику «Вешалка Синтина«, где рецензировал театральные премьеры и другие события культурной жизни.

Михаилу Синтину было 50 лет, они с женой воспитывали четверых детей. Точную причину его смерти НСН не называет, но упоминает, что он оставил актерскую карьеру и перешел на радио из-за тяжелой болезни.

Михаин Синтин окончил театральный Саратовского театрального института (бывшей Саратовской консерватории), играл в театре и кино, снимался в рекламных роликах известных брендов, а также появился во многих популярных сериалах — «Женская версия» (2019), «Реальные пацаны» (2018), «Чего хотят женщины» (2017), «Пятницкий. Глава третья» (2013) и других.