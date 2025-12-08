Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск российского актера Петра Федорова к киностудии «20/20» о невыплате гонорара за съемки в сериале, производство которого прекратили. Как сообщает «Постньюс», артист смог вернуть 18 млн рублей.

Как следует из материалов дела, Федоров подал иск в мае 2025 года после того, как студия не заплатила ему предусмотренный контрактом гонорар за участие в съемках сериала. По данным «Постньюс», работу над сериалом прекратили после пилотного эпизода — его отсняли, однако дальнейшие съемки отменили, а Федоров остался без вознаграждения.

Прения сторон продолжались на протяжении шести месяцев. Суд удовлетворил исковое заявление Федорова 4 декабря, сумма взыскания составила 18,8 млн рублей. Решение пока не вступило в силу, поскольку студия «20/20» может его обжаловать.

Петр Федоров родился в Москве 21 апреля 1982 года в актерской семье, окончил Высшее театральное училище имени Щукина. Первым его появлением в кино стала эпизодическая роль в фильме «ДМБ» (2000 год), а уже через год он сыграл главную роль в фильме «101-й километр». Федоров известен ролями в фильмах «Необитаемый остров» Федора Бондарчука, псевдодокументальной драме «Россия 88», сериале «Клуб». В числе других его известных работ — съемки в картинах «Сталинград», «А зори здесь тихие», «Ледокол», «Перевал Дятлова», «Летчик».

Как отмечает «Постньюс», в последние месяцы компания «20/20» фигурирует в нескольких экономических спорах. Из данных системы Rusprofile следует, что с 2023 года киностудия участвовала в 46 арбитражных делах на сумму 216 млн рублей. По данным на октябрь 2024 года студия проиграла шесть арбитражных разбирательств на сумму 5,72 млн рублей.