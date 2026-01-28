Голливудский актер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, выставил на продажу двухэтажный особняк площадью 500 кв. м, расположенный в закрытом клубном поселке на Рублево-Успенском шоссе в Московской области. Соответствующее объявление опубликовано на сайте российской онлайн-платформы для операций с недвижимостью.

На первом этаже особняка, который находится в клубном поселке «Конус» в селе Усово Одинцовского района Подмосковья (примерно в 10 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе и в 15 км по Новорижскому шоссе) на лесном участке в 15 соток, расположены холл, гостиная, кухня, кинотеатр, гостевой санузел, кабинет, гардеробная, прачечная, серверная, винная комната и помещение для хранения чемоданов, на втором — хозяйская и гостевые спальни. Кроме того, на участке возведены двухэтажный гостевой дом с сауной, беседка для барбекю и гараж на два автомобиля.

«Архитектура дома выполнена в стиле современной американской классики, где каждая деталь подчеркивает элегантность и функциональность. Использование натуральных материалов, таких как камень и дерево, в сочетании с панорамным остеклением, позволяет дому органично вписываться в окружающий ландшафт. Просторные комнаты с отделкой и мебелью создают ощущение легкости и свободы, а наличие бани добавляет особый шарм и комфорт», — говорится в объявлении.

Представитель компании, которая выступает эксклюзивным консультантом по продаже резиденции, рассказала «Коммерсанту», что на данный момент Сигал не живет в этом особняке. По ее словам, изначально дом был приобретен готовым, но затем его качественно переоборудовали под потребности актера. «Причина продажи простая и понятная: собственник переехал в другой загородный дом без каких-либо вынужденных факторов», — пояснила представитель компании.

Этот дом и участок Сигал купил в 2018 году. По данным СМИ, на тот момент особняк стоил в районе 80-100 млн рублей. Бывшим владельцем недвижимости был экс-депутат Госдумы и на тот момент глава Росгосцирка Владимир Шемякин. Как следует из объявления на сайте, актер хочет получить за дом 700 млн рублей.

Что говорят эксперты о цене особняка

Сумма в 700 млн рублей, которую американский актер с российским гражданством Сигал просит за свой особняк на Рублево-Успенском шоссе, является скорее имиджевой, заявила «Постньюс» риелтор Наталья Перескокова. Она отмечает, что артист покупал объект за цену в семь раз ниже.

«Запрашиваемая цена выглядит скорее имиджевой, чем рыночной. Срок экспозиции такого лота будет длительным, а итоговая цена станет темой серьезных переговоров», — считает она.

Эксперт оценивает особняк актера в 100 млн рублей. При этом она не исключает, что Сигал сможет продать объект и по запрашиваемой им цене, однако уточнила, что покупатель должен быть большим поклонником творчества актера.

Опрошенные ТАСС эксперты на рынке недвижимости сходятся во мнении, что дом вряд ли продадут по цене выше заявленной. Так, владелец агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» Григорий Ашихмин назвал поселок «Конус», в котором расположен особняк, обычным. Он обратил внимание, что дом должен продаваться с серьезной скидкой, если Сигал жил в нем последние несколько лет.

Директор агентства элитной недвижимости Life Сергей Колосницын подчеркнул, что дом уже не новый, в нем нет бассейна, а площадь участка относительно небольшая. Поэтому, несмотря на плюсы в виде локации и хорошей отделки фасада, цена дома не может превышать 600 млн рублей.

Член правления агентства AREA Дмитрий Харин в свою очередь считает, что объект без наценки за имя владельца стоит в диапазоне 388-466 млн руб. По его мнению, при адекватном поведении продавца дом можно будет продать в течение шести или девяти месяцев.