Сотрудников «MTV Россия» побаивались зарубежные коллеги. Об этом экс-виджей Александр Анатольевич (телеведущий Александр Белоногов) рассказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Мы в самом начале сказали: «Ребята, у вас там свой MTV, а у нас тут свой». Почему? Потому что у нас всё очень особенное: у нас публика особенная, мы сами особенные. Не то чтобы мы такие все вот круче или что — мы просто знаем специфику нашу», — вспоминает Белоногов.

Среди сотрудников «MTV Россия» не было «сверхматерых телевизионщиков», отметил экс-виджей.

«Если приезжали наши коллеги (или мы к ним) и мы видели, что, ох, есть куда расти, так мы росли. И они у нас что-то подхватывали. Например, когда я приезжал со своей съемочной группой, а она состояла из «огромного» количества людей — я и мой оператор — на нас смотрели и говорили: «Как вы так работаете?»»,- продолжает Белоногов.

По словам экс-виджея, сотрудники «MTV Россия» стали «неплохой командой, которая удивила очень многих, в том числе числе и западных эмтивишников».

«Недаром нас всегда хвалили, когда мы собирались на каких-то церемониях. Нас побаивались, не поверите», — отметил Александр Анатольевич.

Он вспомнил такой случай. «Ты приходишь на красную ковровую дорожку. Стоит кто-то, потом еще кто-то, уже заняли позицию операторы <…> Я ставлю свой рюкзак и жду своего оператора, а мне говорят: «Тсс, здесь русские стоят. Они тебя прогонят». Я говорю: «Это моя съемочная группа». — «Не надо здесь стоять! Сюда придет „MTV Россия”, они это место забили еще утром!»», — рассказал Белоногов.

Российские эмтивишники навели «хорошего, дружеского шороху» за рубежом, и у них часто «подворовывали», отметил телеведущий.

«Я разговариваю с артистом, вижу чей-то микрофон еще здесь. Думаю: «Да ладно, пусть пишет». Если это эмтивишник из другого региона — пусть пишет», — пояснил он.

При этом если коллеги не успевали «подсуетиться на каком-то интервью», он мог прислать им свою кассету.