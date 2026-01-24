В Мурманске и Североморске второй день наблюдаются перебои в работе электричества из-за аварийных ситуаций на линиях «Россетей». На фоне этого в регионе ввели режим повышенной готовности. Утром 24 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что восстановление энергоснабжения займет не менее суток.

Вечером 23 января жители Мурманска и Североморска заявили о перебоях с электричеством. По данным телеграм-канала «Мурманск сейчас», из-за этого в городе образовался хаос: выключились светофоры и уличное освещение, встали троллейбусы, собрались пробки из машин на дорогах и толпы людей на остановках. «Апокалипсис какой-то», — пишет канал.

Власти заявили, что массовое отключение электроэнергии началось 23 января в 18:00 по московскому времени. Местные жители остались без света, тепла и воды. Причиной стали аварийные ситуации на линиях «Россетей», было повреждено пять опор ЛЭП.

В филиале «Россети Северо-Запад» объяснили, что повреждения на линиях электропередач произошли из-за снегопада и шквалистого ветра. Для замены необходимы специальные конструкции, которые можно установить прямо на камни, поскольку копать грунт здесь невозможно. Такие опоры в срочном порядке направили в Мурманскую область из Ленинградской области и Карелии.

Власти ввели режим повышенной готовности. Чибис предупредил, что у части потребителей будет ограничено электроснабжение, чтобы «в приоритетном порядке обеспечить электроэнергией котельные, больницы, объекты водоснабжения и другие жизненно важные объекты».

Позднее губернатор уточнил, что из-за серьезного повреждения пяти опор ЛЭП восстановление электроэнергии займет не менее суток. Он отметил, что, по состоянию на утро 24 января, тепло уже подается в дома, а котельные работают стабильно. Вместе с тем Чибис призвал жителей ограничить использование электроприборов и техники для снятия дополнительной нагрузки на сети.

«Просим отнестись с пониманием к временным ограничениям — все службы прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить стабильное тепло и свет в домах северян», — написал он в своем телеграм-канале.

Школы и спорткомплексы без света

По данным на 12:12 мск 24 января, электричества нет в общеобразовательной школе №5. «Мурманск сейчас» отмечает, что в темноте сидят и студенты экономики и информационных технологий.

«Студенты пришли к первой паре. Но учебный день сорвался. Электричество мигнуло и отключилось, сейчас студенты сидят в темных кабинетах», — пишет телеграм-канал.

Проблемы с подачей электроэнергии коснулись и спортивных объектов. В спортшколах отменены тренировки, сообщил мэр Мурманска Иван Лебедев. Крупные объекты областного подчинения продолжают работу.

Из‑за отключений тепла и электричества в Мурманске и Североморске открыли пункты помощи, где жители могут подогреть еду, набрать воду и зарядить телефоны. Такие точки развернули в библиотеках, общеобразовательных, художественных и спортивных школах, центрах творчества.

Кроме того, на площади у ДК «Судоремонтник» в Мурманске припаркован автомобиль с генератором, с помощью которого можно зарядить гаджеты.

Чибис подчеркнул, что в ходе следствия будут установлены причины произошедшего. Следственный комитет (СК) возбудил дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК). По предварительным данным ведомства, 23 января «Россети» не обеспечили надлежащее содержание линий электропередачи и своевременно не отреагировали на аварийную ситуацию. Это привело к «критическому падению напряжения и массовому отключению» электроэнергии в Мурманске и Североморске, в том числе на объектах критической инфраструктуры.