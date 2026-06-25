Apple взвинтила цены на портативные компьютеры MacBook и планшеты iPad на $200 и более. Это произошло через неделю после того, как глава компании Тим Кук предупредил о неизбежности такого шага из-за резкого подорожания чипов памяти, пишет The Wall Street Journal (WSJ). На этом фоне акции Apple просели более чем на 6%.

Утром 25 июня компания временно отключила свой онлайн-магазин, как бывает при внедрении новых продуктов. Когда он снова заработал, цены на ноутбуки выросли на 15-20%, а цены на iPad — на 15-25%.

В частности, MacBook Air теперь стоит от $1299 (+$200), MacBook Pro — от $1999 (+$300). Самый дешевый iPad Pro с диагональю экрана 11 дюймов продается по цене от $1199 (+$100), iPad Air — от $749 (+$150).

Кроме того, на $100 подорожала умная колонка HomePod, которая теперь стоит $349 и на $70 — приставка Apple TV, которую предлагают за $199.

Цены на смартфоны iPhone пока не изменились. Неделей ранее анализ WSJ на основе прогнозов TechInsights показал, что цена новейшего премиального iPhone 18 Pro, который, как ожидается, презентуют в сентябре, может также вырасти на $200 — до $1299 за штуку.

В апреле Кук заявил, что в первом квартале Apple смогла «частично компенсировать» рост стоимости чипов благодаря собственным запасам. Но с июня, по его словам, затраты на память «будут оказывать все большее влияние на бизнес» компании.

Чипы памяти сильно подорожали из-за их дефицита, вызванного высоким спросом со стороны компаний, которые занимаются искусственным интеллектом. Им требуются огромные объемы памяти для работы серверов в центрах обработки данных. На этом фоне цены на потребительскую электронику, такую ​как игровые приставки и смартфоны, растут уже несколько месяцев, отмечает Forbes.