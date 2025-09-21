Чеченский бизнесмен Ислам А. взят под стражу в Москве за высказывания о жителях столицы, кавказцах и азиатах, сообщает телеграм-канал «Вести. Дежурная часть». Решение об аресте предпринимателя на 15 суток принял Останкинский районный суд, уточняет Baza.

Поводом для привлечения Ислама А. к ответственности стали записанный им для соцсетей ролик. Мужчина показывал на видео десятки автомобилей такси, которые якобы простаивают из-за покинувших Россию водителей-мигрантов. В их массовом исходе и последовавшем подорожании поездок мужчина обвинял «зажравшихся москвичей», чьи «богатые обнаглевшие задницы» годами возили приезжие таксисты.

Блогер утверждал, что «бедные несчастные азиатские мигранты» в России «жутко страдают» из-за ужесточения законодательства: у них якобы не работают банковские карты, пропала возможность получить водительские права и т.д. и т.п. — так что им ничего больше не остается, кроме как «просто уехать к себе домой». Но без них, по мнению Ислама А., россияне обойтись не смогут.

«Россияне и москвичи — они не хотят работать. Они не хотят ничего делать. Они хотят вот как я — сидеть и кайфовать», — рассуждал мужчина на видео.

В качестве «урока» для «зажравшихся москвичей» Ислам А. предлагал пригласить на работу в столичное такси кавказцев-чемпионов UFC, ММА, «борьбы, легкой атлетики», которых, по его мнению, клиенты будут бояться.

«Я прилагаю абсолютно все усилия, чтобы максимальное количество кавказцев затащить сюда, в Москву. <…> Теперь они будут вас возить. Придется москвичам, пассажирам такси максимально быть вежливыми. Сейчас уже не получится хлопать дверью и не стряхивать ноги перед тем, как ты сядешь в машину», — предупреждал автор видео жителей столицы.

Его ролик широко распространился по различным телеграм-каналам и в конечном итоге привлек внимание московской прокуратуры. В результате на Ислама А. завели дело о возбуждении ненависти либо вражды. Рассмотрев его, Останкинский районный суд Москвы признал блогера виновным и приговорил к аресту сроком на 15 суток.

На суде предприниматель признал свою вину, но отказался согласиться с выводами лингвистической экспертизы о мотивах своих высказываний. Он уверял, что снимал видеоролики шуточного характера и не ставил перед собой цель оскорбить или принизить чью-либо честь, а также не призывал к вражде и ненависти.