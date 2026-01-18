Городской суд подмосковной Балашихи отправил под арест 46-летнего местного жителя — водителя Porsche Cayenne, который 16 января отказался остановиться по требованию гаишника, наехал ему на ногу и врезался в служебный автомобиль. Об избрании меры пресечения на срок до 16 марта сообщила региональная прокуратура.

Телеграм-канал «112» утверждает, что арестованный — это Равиль Аймалетдинов, который находился в автомобиле со своим братом. Mash ранее сообщал, что водитель отказался проходить медицинское освидетельствование и уже имеет судимость за кражу. По данным «112», Аймалетдинова привлекали к уголовной ответственности за преступление, связанное с наркотиками.

В прокуратуре уточнили, что 16 января около 12:40 мск на улице Терешковой в Балашихе старший инспектор ГИБДД подал водителю автомобиля Porsche Cayenne с «нечитаемыми» госномерами сигнал остановиться. Тот проигнорировал требование, попытался скрыться, умышленно наехал гаишнику на голеностоп и повредил служебный автомобиль.

Нарушителя преследовали и задерживали со стрельбой, полицейские засняли все на видео. «Все разворачивалось в лучших традициях голливудских фильмов», — описывал происходящее канал «112».

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, инспекторы ГИБДД пытались блокировать люксовый внедорожник, но его водитель опасно увеличил скорость и, пытаясь уйти от погони, дважды врезался в служебный автомобиль. Тогда гаишники решили применить огнестрельное оружие — сначала сделали предупредительный выстрел вверх, а потом по колесам Porsche Cayenne. В результате иномарка въехала в сугроб и остановилась.

Местные телеграм-каналы публиковали видео очевидцев и писали, что инспекторы сделали как минимум 12 выстрелов. Очевидец инцидента — подписчик телеграм-канала «Балашиха рулит» по имени Роман — рассказал:

«Четыре часа с ними гайцы стояли разбирались. Целый час не могли двоих из машины вытащить. Их просили вылезти из машины. Они не вышли. Обыскивали прямо на месте, даже одежду. Приезжала специальная группа».

РЕН ТВ подтверждает, что после остановки водитель отказывался выходить из машины, поэтому гаишникам пришлось выбить окно. Сначала они вытащили из салона сидевшего сзади пассажира, а Аймалетдинова еще долго уговаривали, в том числе якобы под угрозой применения оружия.

В Следственном управлении СКР по Московской области сообщили, что после задержания мужчина отказался давать показания. Было установлено, что он управлял автомобилем, не имея действующего водительского удостоверения. Внедорожник Porsche Cayenne 958, за рулем которого сидел Аймалетдинов, с пробегом стоит в среднем 2,5-3,5 млн рублей.

На задержанного завели уголовное дело по двум статьям — о применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и умышленном повреждении чужого имущества с ущербом в крупном размере (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Максимальное наказание по обеим — лишение свободы на срок до пяти лет. Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу.