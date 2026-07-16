Сборная Аргентины одержала верх в матче с Англией со счетом 2:1 и вышла в финал чемпионата мира по футболу 2026 года. 19 июля она встретится с Испанией в игре за первенство на ЧМ.

15 июля прошел второй полуфинал турнира, в котором встретились сборные Аргентины и Англии. Первый тайм, который запомнился жесткой игрой, иногда схожей с рестлингом, завершился ничьей — ни одна из команд не смогла забить гол. Однако большую часть времени мяч контролировали англичане, которые практически постоянно находились в штрафной латиноамериканской сборной.

Во втором тайме на 55-й минуте Англия все же смогла выйти вперед — гол в ворота аргентинцев забил Энтони Гордон. Такой расклад сохранялся почти всю оставшуюся игру, но на 85-й минуте Энцо Фернандес сравнял счет после передачи Лионеля Месси.

На 2-й минуте компенсированного времени Месси снова сделал результативную передачу, так что Аргентина смогла вырваться вперед — на этот раз гол в ворота англичан оформил Лаутаро Мартинес.

Таким образом в финале, который пройдет 19 июля на стадионе в Нью-Йорке, встретятся сборные Аргентины и Испании. Его уже окрестили матчем молодости против опыта. В утешительной игре за третье место поборются Англия и Франция.