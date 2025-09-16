Украинский танцор, артист балета Львовского национального академического театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой Дмитрий Пасечник, погиб в зоне боевых действий. Как сообщают местные СМИ, мужчина присоединился к Вооруженным силам Украины в июне 2025 года.

Пасечник окончил факультет культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко в 2022 году по специальности «Хореография», получив степень магистра. Осенью 2024 года он был принят в труппу Львовского национального академического театра оперы и балета, где работал до момента призыва в армию.

Представители театра подтвердили факт гибели артиста и выразили соболезнования его семье и близким. В заявлении отмечается, что Пасечник участвовал в репертуарных постановках театра. Детали его гибели, включая точную дату и обстоятельства, не раскрываются.

Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой — один из крупнейших и старейших культурных центров Украины, основанный в 1900 году. Здание театра расположено в историческом центре Льва и известно своей архитектурой в стиле неоренессанса с элементами барокко.

Это не первый случай гибели украинского артиста в зоне боевых действий — ранее, в январе 2025 года, сообщалось о гибели танцора, участника шоу «Танцы» 30-летнего Владимира Ракова.

По словам его подруги, хореографа Галины Пеха, мужчина служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила Галицкого и был убит 6 января во время выполнения боевого задания.