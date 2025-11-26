Утверждение японского астронома, что наблюдение гамма-фотонов определенной энергии является первым прямым доказательством существования темной материи, является «натянутым», и для него не хватает доказательств. Об этом в разговоре с RTVI сказал ведущий научный сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев.

«Автор аккуратно проанализировал данные телескопа Fermi и нашел лишнее гамма-излучение вокруг центра Галактики с максимумом около 20 ГэВ — это выглядит как реальная аномалия по сравнению со стандартными моделями фонового излучения. Но объяснение ее [аномалии] темной материей выглядит натянутым: для этого частицы должны быть слишком «тяжелыми» и слишком активно аннигилировать, что плохо согласуется с другими наблюдениями, — считает астрофизик. — К тому же результат сильно зависит от того, как именно смоделирован обычный гамма-фон, так что систематические ошибки здесь очень важны. Поэтому это, скорее, интересная и пока не до конца понятная особенность фонового излучения, а не надежное открытие сигнала темной материи».

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, профессор Томонори Тотани из Университета Токио проанализировал данные наблюдений за этой областью неба, полученные за 15 лет — с августа 2008 по август 2023 год. Он заявил, что наконец обнаружил поток специфических гамма-фотонов, предсказанных для аннигиляции так называемых вимпов — гипотетических частиц темной материи, участвующих только в гравитационном и слабом взаимодействии.

«Мы обнаружили гамма-лучи с энергией фотонов 22 гигаэлектрон-вольт, исходящих из галоподобной структуры в направлении на центр Млечного пути. Гамма-компонента излучения близко совпадает с формой, ожидаемой от гало темной энергии», — заявил астроном. По его мнению, параметры излучения трудно объяснить каким-то другим известным во Вселенной механизмом, поэтому ученый уверен, что эти гамма-лучи — первое прямое наблюдение частиц темной материи, о котором астрономы мечтали долгие годы.