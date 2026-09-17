Силы ПВО сбили 641 беспилотник над российскими регионами в ночь на 17 сентября. Об этом сообщило Минобороны РФ. Региональные власти заявили о пострадавших, а также о повреждениях гражданской и промышленной инфраструктуры в результате атак.

Из сводки Минобороны следует, что силы ПВО перехватили и уничтожили 641 украинский беспилотник над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.

На подлете к Москве силы ПВО сбили шесть БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс». Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, говорится в сообщении.

В Ярославской области отражена крупная атака, уничтожены 65 беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. В результате поврежден нефтеперерабатывающий завод, там возникли возгорания, позже их потушили. Упавшими обломками выбиты окна нескольких многоквартирных домов, повреждены автомобили. Жертв и пострадавших нет, уточнил Евраев.

В связи с обнаружением обломков БПЛА на время работы военных и силовиков перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Над Рязанской областью нейтрализовали восемь беспилотников, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Павел Малков. В Сасовском округе повреждены окна в многоквартирном доме, частном секторе и одном из соцобъектов.

Над Ростовской областью нейтрализованы более 50 дронов, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Беспилотники сбиты в Ростове-на-Дону, Батайске, Каменске-Шахтинском, Таганроге и 10 районах. Из-за падения обломков БПЛА была обесточена трансформаторная подстанция, в результате чего нарушено электроснабжение в четырех районах Ростова. Обломки БПЛА были обнаружены на проезжей части и территории частных домов. Несколько частных домов и хозпостроек получили повреждения, возникло одно возгорание. По данным Слюсаря, погибших и пострадавших нет.

В Новороссийске из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий, сообщил оперштаб Краснодарского края. Пожар потушили, пострадавших нет.

В Нижегородской области отражена атака 43 БПЛА, сообщил губернатор региона Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков повреждено остекление жилых домов, также нанесен «другой некритический» ущерб объектам гражданской инфраструктуры.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил об отражении атаки БПЛА над областным центром — Владимиром. В результате падения обломков повреждены остекление многоквартирного жилого дома и припаркованные поблизости автомобили.

Атаке беспилотников также подверглась Костромская область, сообщил губернатор региона Сергей Ситников. Один из БПЛА был ликвидирован над территорией деревни Алеево Красносельского района, на месте падения обломков работают оперативные службы. По словам Ситникова, пострадавших нет.

Над Воронежской областью были уничтожены 23 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Повреждения получили несколько частных домов и автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

За минувшие сутки ВСУ 86 раз атаковали территорию Белгородской области, удары были нанесены по Белгороду и 12 округам, сбито 105 беспилотников, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. В больнице скончалась женщина, которая была ранена в результате атаки БПЛА на автомобиль 21 августа. Кроме того, за минувшие сутки ранения получили девять человек, из них пятеро госпитализированы.

В Курской области за минувшие сутки нейтрализованы 258 беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Была ранена жительница поселка Коренево, в результате атаки сгорели дом и гараж.

В Обоянском районе повреждена ЛЭП и было частично нарушено электроснабжение в Обоянском, Беловском, Большесолдатском и Октябрьском районах (это 53 населенных пункта, или более 13,7 тыс. потребителей). К утру света не было у 1650 потребителей в Беловском районе. Также подача электроэнергии была нарушена в Железногорском и Дмитриевском районах (143 населенных пункта, свыше 28,6 тыс. потребителей). Электроснабжение восстановлено по резервной схеме.

В Брянской области за минувшие сутки было уничтожено 82 беспилотника, сообщил врио главы региона Егор Ковальчук. О последствиях атаки не сообщается.