Два председателя комитетов Палаты представителей США потребовали проверить 26 человек и две компании на возможную причастность к сети мошеннических центров в Юго-Восточной Азии. Среди них оказался бывший замминистра финансов Таиланда Ворапак Танъявонг.

Письмо глав комитета Палаты представителей по иностранным делам Брайана Маста и специального комитета по Китаю Джона Муленара было направлено госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту 15 сентября. Они просят в течение 180 дней определить, подпадают ли перечисленные лица и компании под американские санкционные механизмы, включая Акт Магнитского.

В список вошли 26 человек и две структуры, включая предпринимателей и действующих или бывших чиновников Камбоджи и Таиланда. Среди наиболее заметных имен — бизнесмен Бенджамин Мауэрбергер, камбоджийский предприниматель Йим Леак и бывший замминистра финансов Таиланда Ворапак Танъявонг.

Речь идет не о колл-центрах в привычном понимании, а о крупных закрытых комплексах — иногда переоборудованных из казино, гостиниц или офисных парков. Оттуда организованные группы ведут инвестиционные и криптовалютные мошеннические схемы.

У этой индустрии фактически две категории жертв. Первая — люди, у которых похищают деньги. Вторая — сами «операторы» мошеннических центров. Их нередко заманивают объявлениями о хорошо оплачиваемой работе в сфере информационных технологий или клиентской поддержки, после чего отбирают паспорта и заставляют заниматься мошенничеством. Минфин США и Минюст описывали случаи долговой кабалы, избиений и угроз насилием. ООН в феврале 2026 года оценивала число людей, задействованных в таких центрах, как минимум в 300 тыс. человек из 66 стран.

Вашингтон занялся этой индустрией системно не вчера. В ноябре 2025 года Минюст создал специальную группу с участием ФБР, Министерства юстиции и Секретной службы, сосредоточенную на Мьянме, Камбодже и Лаосе. Американский Минфин утверждает, что только в 2024 году мошеннические структуры из Юго-Восточной Азии причинили американцам ущерб более чем на $10 млрд.

Почему всплыл бывший министр Таиланда

Ворапак Танъявонг уже оказывался в центре подобного скандала. В октябре 2025 года он ушел с поста замминистра финансов Таиланда после публикаций о предполагаемых связях с камбоджийскими финансовыми структурами и мошенническими сетями. Он отрицал обвинения и заявлял, что уходит, чтобы спор вокруг него не мешал работе правительства.

После появления нового американского письма Танъявонг вновь отверг любую причастность к мошенническим центрам, отмыванию денег, торговле людьми или киберпреступности. По его словам, он уже связался с Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, чтобы узнать, как представить документы и доказательства своей позиции. Он также напомнил, что оспаривает часть прежних утверждений в судах Таиланда.

Пока речь идет лишь о проверке: ни санкций, ни обвинений против 28 фигурантов это письмо само по себе не означает. Но направление американской кампании становится понятнее. Если раньше Вашингтон бил по самим «фабрикам мошенничества» — блокировал счета, конфисковывал криптовалюту и заводил уголовные дела, — теперь законодатели хотят добраться до тех, кто, по их подозрениям, мог снабжать эти фабрики деньгами, связями и прикрытием. Проще говоря, США пытаются выключить не только станки, но и электричество во всем цехе.