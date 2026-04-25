Камбоджа вводит обязательную военную службу для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет сроком на два года. Поводом стали два вооруженных столкновения с Таиландом в 2025 году, отмечает AP. Женщины смогут служить на добровольной основе.

Соответствующий законопроект был одобрен правительством в четверг. Теперь инициатива, состоящая из восьми глав и 20 статей, будет направлена на утверждение в Национальную ассамблею и Сенат, после чего вступит в силу после подписания королем Нородомом Сиамони.

Новый документ заменит закон 2006 года, который существовал на бумаге, но так и не был реализован. Тогда верхняя возрастная планка призыва составляла 30 лет, а срок службы — 18 месяцев. Как пояснили в правительстве, действующий закон больше не отвечает нынешним и будущим потребностям страны.

О введении призыва премьер-министр Хун Манет объявил еще в июле 2025 года — на фоне резкого обострения отношений с Таиландом. «Этот эпизод противостояния — урок для нас и возможность пересмотреть, оценить и поставить цели для реформирования нашей армии», — сказал он тогда на церемонии в учебном центре Королевской жандармерии в провинции Кампонгчхнанг.

По словам Хун Манета, призывники эффективнее и профессиональнее добровольческих формирований, а призыв позволит устранить нехватку личного состава и повысить боеспособность армии. Тогда же премьер пообещал увеличить оборонный бюджет.

Поводом для ускорения реформы стали два вооруженных столкновения с Таиландом в 2025 году из-за спорных территорий на границе двух стран. В результате боев погибли около 100 камбоджийских военных и мирных жителей, сотни тысяч человек с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома.

В декабре 2025 года было заключено перемирие, новых боестолкновений с тех пор не было, однако напряженность сохраняется, отмечает AP. В официальном заявлении правительства военная служба названа «важнейшим долгом и великой честью», позволяющей камбоджийскому народу участвовать в национальном развитии и защищать родину.