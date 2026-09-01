В ночь на 1 сентября силы ПВО перехватили и уничтожили 516 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ. В результате атаки возник пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области, повреждены жилые объекты в Самарской области.

Как следует из сводки Минобороны, украинские беспилотники нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Система ПВО Минобороны сбила 17 БПЛА на подлете к Москве, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс». На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, говорится в сообщении.

В результате атаки БПЛА зафиксированы повреждения в портовой зоне Усть-Луга, там возник пожар, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Позже возгорание ликвидировали, пострадавших нет.

В Самарской области в результате атаки повреждены несколько жилых объектов в различных муниципалитетах региона, погибших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. В Новокуйбышевске выбило окна в одном из многоквартирных домов, там развернут оперативный штаб. Для жителей пострадавших домов развернуты пункты временного размещения.

«Но главное — все живы. <…> Ситуация на контроле и по Новокуйбышевску, и по другим муниципальным образованиям», — говорится в сообщении.

В Ростовской области в результате падения обломков БПЛА в Тарасовском районе загорелась сухая трава, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В Шолоховском районе возник пожар в лесу на площади 0,1 га, никто не пострадал. Все возгорания ликвидировали.

В Белгородской области за минувшие сутки в результате атак ВСУ погиб один человек, еще 16 пострадали, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В Курской области в результате атак ВСУ за минувшие сутки пострадали семь человек, погибших нет, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Повреждены гражданские объекты, в том числе дома, здание магазина и автомобили. Огнем уничтожены частный дом в селе Белица и учебный корпус в Рыльске.