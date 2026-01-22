В Приморье три человека погибли и девять пострадали в результате ДТП с участием туристического автобуса и грузовика. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Приморскому краю.

На трассе «Раздольное — Хасан» в районе поселка Барабаш Хасанского района 22 января столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате погибли три человека, еще девять получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности при оказании услуг, по неосторожности приведшем к гибели двух и более человек (ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в региональном УМВД, пассажирский автобус King Long ехал из поселка Краскино в сторону Раздольного, а пустой автовоз FAW Jiefang — из Уссурийска к пограничному переходу «Краскино». Водитель грузовика — гражданин Китая с шестилетним стажем управления большегрузами — потерял контроль над машиной, и ее прицеп вынесло на встречную полосу. Там в него врезался автобус.

В администрации Хасанского округа рассказали, что в салоне автобуса находились 19 человек — 14 граждан России и пять туристов из КНР. Девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести, двое из них находятся в реанимации.

По информации Минздрава, погибли трое россиян — водитель автобуса и два пассажира. Трое пострадавших получили тяжелые травмы, еще один — средней степени. Все они проходят лечение в Хасанской центральной районной больнице. Один человек от госпитализации отказался.

В результате ДТП повреждения получили еще несколько автомобилей, находившихся поблизости в момент столкновения. В прокуратуре Приморского края уточнили, что всего пострадали пять машин.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Кроме того, ситуацию взял под личный контроль губернатор региона Олег Кожемяко. На место ДТП выехали министр здравоохранения Евгений Шестопалов и глава Хасанского округа Иван Степанов.