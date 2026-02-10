Автомобиль «Газель», в котором ехала семья из трех человек, подорвался на мине в Каховском муниципальном округе Херсонской области. Об этом написал в телеграм-канале глава округа Павел Филипчук.

ЧП произошло на трассе от Софиевки до магистрального канала. Осколочное ранение левой ноги получил мужчина, женщина с ребенком не пострадали.

Пострадавшего доставили в Васильевский Фельдшерско-акушерский пункт для оказания первой помощи, после чего направили в Каховскую Центральную районную больницу. Его состояние оценивается как стабильное, он находится в сознании.

Филипчук напомнил, что ВСУ продолжают дистанционно минировать дороги и обратился к местным жителям с просьбой проявлять предельную внимательность, беречь себя и своих близких.

Ранее, 3 февраля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в телеграм-канале об инциденте с микроавтобусом «Газель», который подорвался на мине-«лепестке» на маршруте Железный Порт — Голая Пристань.

В результате подрыва автомобиль получил повреждения, никто из находившихся в салоне людей не пострадал. Сальдо напомнил, что украинские военные используют беспилотники, мины-«лепестки» и магнитные мины на дорогах общего пользования, ставя под удар гражданский транспорт и подвергая жизни местного населения опасности.

Заместитель председателя правительства Херсонской области Сергей Черевко 16 января сообщил об аналогичном инциденте с автомобилем скорой помощи, подорвавшемся на минах-«лепестках» в Голопристанском районе.